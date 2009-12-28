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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Питерборо Юнайтед - Кардифф
Питерборо Юнайтед - Кардифф: обзор матча 28 декабря 2009
Питерборо Юнайтед
28.12.2009, понедельник, 18:00
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига, 24 тур
4 : 4
Завершен
Кардифф
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Статистика матча Питерборо Юнайтед - Кардифф
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0
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Матчи команд
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Кардифф
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