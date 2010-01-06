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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сампдория - Палермо
Сампдория - Палермо: обзор матча 06 января 2010
Сампдория
06.01.2010, среда, 17:00
Италия. Серия А, 18 тур
1 : 1
Завершен
Палермо
41'
А. Кассано
40'
Э. Кавани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сампдория - Палермо
Замена
П. Аккарди
️️️️
Ф. Семиоли
Желтая карточка
Д. Гастальделло
Желтая карточка
М. Кассани
Желтая карточка
М. Росси
Замена
Д. Маннини
️️️️
Ф. Тиссоне
Замена
И. Будан
️️️️
Ф. Микколи
Замена
Л. Дзаури
️️️️
Ф. Каччиаторе
Желтая карточка
А. Ночерино
ГОЛ! 1:1!
А. Кассано
ГОЛ! 0:1!
Э. Кавани
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
12
Лука Кастеллацци
ВР
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
13
Марко Росси
ЦЗ
15
Андреа Поли
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
77
Франко Семиоли
ПП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
Палермо
46
Сальваторе Сиригу
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
21
Фабио Ливерани
ОП
23
Антонио Ночерино
ЦП
6
Фабиу Симплисиу
АП
8
Джулио Мильяччо
ПП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Сампдория
19
Винченцо Фьорилло
ВР
20
Пьетро Аккарди
ЦЗ
6
Лучано Дзаури
ПЗ
70
Даниеле Маннини
ЛП
21
Роберто Сориано
ЦП
0
Даниеле Франческини
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
Палермо
34
Рубиньо
ВР
30
Дорин Гоян
ЦЗ
29
Кристиан Мелинте
ЛП
16
Николас Бертоло
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
19
Давиде Суччи
ЦФ
19
Игор Будан
ЦФ
4-4-2
12
Кастеллацци
29
Каччиаторе
5
Гастальделло
13
Росси
3
Циглер
15
Поли
17
Паломбо
12
Тиссоне
77
Семиоли
99
Кассано
11
Паццини
4-1-2-1-2
46
Сиригу
6
Кассани
83
Бово
24
Кьер
42
Бальдзаретти
21
Ливерани
8
Мильяччо
23
Ночерино
6
Симплисиу
10
Микколи
10
Кавани
77
Семиоли
20
Аккарди
20
Аккарди
77
Семиоли
29
Каччиаторе
6
Дзаури
6
Дзаури
29
Каччиаторе
12
Тиссоне
70
Маннини
70
Маннини
12
Тиссоне
10
Микколи
19
Будан
19
Будан
10
Микколи
Остались в запасе
Сампдория
Палермо
19
Винченцо Фьорилло
ВР
21
Роберто Сориано
ЦП
0
Даниеле Франческини
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
34
Рубиньо
ВР
30
Дорин Гоян
ЦЗ
29
Кристиан Мелинте
ЛП
16
Николас Бертоло
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
19
Давиде Суччи
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Остались в запасе
19
Винченцо Фьорилло
ВР
21
Роберто Сориано
ЦП
0
Даниеле Франческини
ЦП
9
Никола Поцци
ЦФ
Остались в запасе
34
Рубиньо
ВР
30
Дорин Гоян
ЦЗ
29
Кристиан Мелинте
ЛП
16
Николас Бертоло
ЦП
15
Хавьер Пасторе
АП
19
Давиде Суччи
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Дзенга
Статистика матча Сампдория - Палермо
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Ромео
(Верона)
Стадион:
Луиджи Феррарис
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