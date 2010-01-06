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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Катания - Болонья
Катания - Болонья: обзор матча 06 января 2010
Катания
06.01.2010, среда, 17:00
Италия. Серия А, 18 тур
1 : 0
Завершен
Болонья
81'
Н. Сполли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Катания - Болонья
Желтая карточка
Д. Маскара
Замена
Д. Беллуски
️️️️
Д. Маскара
Замена
М. Мараццина
️️️️
Ф. Казарини
ГОЛ! 1:0!
Н. Сполли
Замена
Д. Бомбардини
️️️️
Ф. Валиани
Замена
П. Ледесма
️️️️
М. Иско
Замена
Т. Моримото
️️️️
К. Льяма
Замена
М. Салайета
️️️️
Б. Мартинс Адаилтон
Желтая карточка
Ф. Валиани
Желтая карточка
К. Дзенони
Желтая карточка
Н. Сполли
13'
10'
Желтая карточка
Р. Гуана
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
22
Мариано Иско
ЦП
5
Эзекель Карбони
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
55
Хорхе Мартинес
ЦФ
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
Болонья
2
Эмилиано Вивиано
ВР
0
Сальваторе Ланна
ЛЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
77
Кристиано Дзенони
ПЗ
5
Федерико Казарини
ЛП
16
Габи Мудингай
ЦП
11
Роберто Гуана
ЦП
10
Болзан Мартинс Адаилтон
АП
80
Франческо Валиани
ПП
9
Марко Ди Вайо
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Пападопуло
Катания
30
Андреа Кампаньоло
ВР
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
55
Джузеппе Беллуски
ЦЗ
24
Адриан Риккьюти
ЦП
17
Пабло Ледесма
ЦП
15
Такаюки Моримото
ЦФ
23
Джанвито Плазмати
ЦФ
Болонья
13
Роберто Коломбо
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
0
Луиджи Лавеккия
ПЗ
74
Давиде Бомбардини
АП
77
Хенри Хименес
ЦФ
17
Марсело Салайета
ЦФ
0
Массимо Мараццина
ЦФ
4-4-2
21
Андухар
33
Капуано
2
Сполли
26
Сильвестре
22
Альварес
19
Льяма
5
Карбони
27
Бьяджианти
22
Иско
25
Маскара
55
Мартинес
4-4-1-1
2
Вивиано
77
Дзенони
90
Портанова
18
Морас
0
Ланна
80
Валиани
16
Мудингай
11
Гуана
5
Казарини
10
Адаилтон
9
Ди Вайо
25
Маскара
55
Беллуски
55
Беллуски
25
Маскара
22
Иско
17
Ледесма
17
Ледесма
22
Иско
19
Льяма
15
Моримото
15
Моримото
19
Льяма
80
Валиани
74
Бомбардини
74
Бомбардини
80
Валиани
10
Адаилтон
17
Салайета
17
Салайета
10
Адаилтон
5
Казарини
0
Мараццина
0
Мараццина
5
Казарини
Остались в запасе
Катания
Болонья
30
Андреа Кампаньоло
ВР
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
24
Адриан Риккьюти
ЦП
23
Джанвито Плазмати
ЦФ
13
Роберто Коломбо
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
0
Луиджи Лавеккия
ПЗ
77
Хенри Хименес
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Пападопуло
Остались в запасе
30
Андреа Кампаньоло
ВР
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
24
Адриан Риккьюти
ЦП
23
Джанвито Плазмати
ЦФ
Остались в запасе
13
Роберто Коломбо
ВР
24
Андреа Раджи
ЦЗ
0
Луиджи Лавеккия
ПЗ
77
Хенри Хименес
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Пападопуло
Статистика матча Катания - Болонья
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Болонья
2 : 1
31.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 3
17.10.2026
Интер
Информация о матче
Главный судья:
Маттео Трефолони
(Сиена)
Стадион:
Анджело Массимино
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