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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Наполи
Аталанта - Наполи: обзор матча 06 января 2010
Аталанта
06.01.2010, среда, 17:00
Италия. Серия А, 18 тур
0 : 2
Завершен
Наполи
7'
Ф. Квальярелла
58'
М. Пациенца
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Наполи
Желтая карточка
К. Дони
Замена
Х. Датоло
️️️️
Э. Лавесси
Замена
К. Дони
️️️️
Р. Аквафреска
Замена
️️️️
Г. Гарич
Замена
Л. Чигарини
️️️️
М. Гамшик
ГОЛ! 0:2!
М. Пациенца
Замена
К. Суньига
️️️️
Л. Ринаудо
Желтая карточка
С. Ароника
Желтая карточка
С. Падоин
Желтая карточка
Ф. Пелузо
Желтая карточка
С. Тирибокки
Замена
Ф. Пелузо
️️️️
Т. Манфредини
ГОЛ! 0:1!
Ф. Квальярелла
Желтая карточка
П. Бьянко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
40
Фердинандо Коппола
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
17
Томас Манфредини
ЦЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЦП
0
Диего Де Ашентис
ЦП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
9
Фабио Чераволо
ЦФ
Главный тренер
Анджело Грегуччи
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
33
Леандро Ринаудо
ЦЗ
2
Джанлука Грава
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
24
Микеле Пациенца
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
0
Леонардо Таламонти
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
26
Фабио Касерта
ПП
23
Эрнесто Чевантон
ЦФ
27
Кристиано Дони
ЦФ
Наполи
0
Дженнаро Йеццо
ВР
17
Эрминио Рулло
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
23
Хесус Датоло
ЛП
8
Лука Чигарини
ЦП
19
Херман Денис
ЦФ
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
4-3-3
40
Коппола
6
Беллини
17
Манфредини
20
Бьянко
13
Гарич
19
Падоин
0
Де Ашентис
17
Гуаренте
9
Чераволо
99
Аквафреска
90
Тирибокки
4-4-2
16
Де Санктис
33
Ринаудо
2
Грава
14
Кампаньяро
6
Ароника
11
Маджо
17
Гамшик
5
Гаргано
24
Пациенца
22
Лавесси
27
Квальярелла
17
Манфредини
13
Пелузо
13
Пелузо
17
Манфредини
99
Аквафреска
27
Дони
27
Дони
99
Аквафреска
33
Ринаудо
18
Суньига
18
Суньига
33
Ринаудо
22
Лавесси
23
Датоло
23
Датоло
22
Лавесси
17
Гамшик
8
Чигарини
8
Чигарини
17
Гамшик
Остались в запасе
Аталанта
Наполи
47
Андреа Консильи
ВР
0
Леонардо Таламонти
ЦЗ
26
Фабио Касерта
ПП
23
Эрнесто Чевантон
ЦФ
Главный тренер
Анджело Грегуччи
17
Эрминио Рулло
ЦЗ
0
Дженнаро Йеццо
ВР
19
Херман Денис
ЦФ
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
Главный тренер
Роберто Донадони
Остались в запасе
47
Андреа Консильи
ВР
0
Леонардо Таламонти
ЦЗ
26
Фабио Касерта
ПП
23
Эрнесто Чевантон
ЦФ
Остались в запасе
17
Эрминио Рулло
ЦЗ
0
Дженнаро Йеццо
ВР
19
Херман Денис
ЦФ
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
Главный тренер
Анджело Грегуччи
Главный тренер
Роберто Донадони
Статистика матча Аталанта - Наполи
6
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
1
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Роберто Розетти
(Турин)
Стадион:
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