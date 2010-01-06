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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Бари - Удинезе
Бари - Удинезе: обзор матча 06 января 2010
Бари
06.01.2010, среда, 17:00
Италия. Серия А, 18 тур
2 : 0
Завершен
Удинезе
6'
Р. Меджиорини
68'
П. Баррето
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бари - Удинезе
Замена
Х. Куадрадо
️️️️
Д. Баста
Замена
А. Гацци
️️️️
С. Альмирон
Замена
Ф. Лоди
️️️️
А. Санчес
ГОЛ! 2:0!
П. Баррето
Замена
Б. Корради
️️️️
М. Исла
Замена
П. Камата
️️️️
Э. Ривас
Замена
Д. Греко
️️️️
Р. Меджиорини
16'
ГОЛ! 1:0!
Р. Меджиорини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бари
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
21
Алессандро Паризи
ЛЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
27
Эмануэль Ривас
ЛП
4
Серхио Альмирон
ЦП
5
Массимо Донати
ЦП
27
Эдгар Альварес
ПП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
10
Пауло Баррето
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
35
Андреа Кода
ЦЗ
8
Душан Баста
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
3
Симоне Пепе
ЛП
88
Гекхан Инлер
ЦП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Бари
93
Даниэле Паделли
ВР
14
Никола Бельмонте
ПЗ
78
Риккардо Аллегретти
ЛП
10
Педро Камата
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
78
Владимир Коман
ЦП
0
Джузеппе Греко
ЦФ
Удинезе
22
Эмануэле Беларди
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
10
Франческо Лоди
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
9
Бернардо Корради
ЦФ
4-4-2
1
Жилле
21
Паризи
13
Раноккия
19
Бонуччи
5
Масиелло
27
Ривас
4
Альмирон
5
Донати
27
Альварес
10
Баррето
69
Меджиорини
3-2-3-2
1
Ханданович
25
Сапата
35
Кода
8
Баста
22
Исла
3
Лукович
88
Инлер
10
Д'Агостино
3
Пепе
4
Санчес
9
Флоро Флорес
27
Ривас
10
Камата
10
Камата
27
Ривас
69
Меджиорини
0
Греко
0
Греко
69
Меджиорини
4
Альмирон
14
Гацци
14
Гацци
4
Альмирон
8
Баста
7
Куадрадо
7
Куадрадо
8
Баста
4
Санчес
10
Лоди
10
Лоди
4
Санчес
22
Исла
9
Корради
9
Корради
22
Исла
Остались в запасе
Бари
Удинезе
93
Даниэле Паделли
ВР
14
Никола Бельмонте
ПЗ
78
Риккардо Аллегретти
ЛП
78
Владимир Коман
ЦП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
22
Эмануэле Беларди
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
Главный тренер
Паскуале Марино
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
14
Никола Бельмонте
ПЗ
78
Риккардо Аллегретти
ЛП
78
Владимир Коман
ЦП
Остались в запасе
22
Эмануэле Беларди
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
23
Паоло Саммарко
ЦП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Паскуале Марино
Статистика матча Бари - Удинезе
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Сан Никола
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