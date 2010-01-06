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Расписание матчей
Испания. Кубок
Алькоркон - Расинг
Алькоркон - Расинг: обзор матча 06 января 2010
Алькоркон
06.01.2010, среда, 22:00
Испания. Кубок, 1/8 финала
2 : 3
Завершен
Расинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Алькоркон - Расинг
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Алькоркон
Испания. Кубок, 1 раунд
Саламанка
1 : 0
30.10.2024
Алькоркон
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Алькоркон
1 : 1
02.06.2024
Бургос
Испания. Сегунда, 41 тур
Леванте
0 : 2
26.05.2024
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19.05.2024
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11.05.2024
Алькоркон
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Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
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1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Стадион:
Санто Доминго
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