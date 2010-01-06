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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Ливорно
Лацио - Ливорно: обзор матча 06 января 2010
Лацио
06.01.2010, среда, 17:00
Италия. Серия А, 18 тур
4 : 1
Завершен
Ливорно
48'
С. Флоккари
54'
С. Флоккари
72'
Т. Рокки
90'
А. Коларов (П)
7'
М. Бергвольд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Ливорно
Красная карточка
Р. Пертиконе
ГОЛ с пенальти! 4:1!
А. Коларов
Желтая карточка
Т. Рокки
ГОЛ! 3:1!
Т. Рокки
Желтая карточка
Т. Данилевичиус
Замена
С. Маури
️️️️
С. Флоккари
Замена
К. Брокки
️️️️
Матузалем
Замена
Ф. Тавано
️️️️
Д. Маркини
ГОЛ! 2:1!
С. Флоккари
ГОЛ! 1:1!
С. Флоккари
Желтая карточка
Д. Маркини
Замена
Т. Рокки
️️️️
М. Диаките
Желтая карточка
Ф. Фирмани
Желтая карточка
Д. Кнежевич
19'
Замена
Д. Кнежевич
️️️️
Л. Мильонико
13'
Замена
Н. Пульцетти
️️️️
М. Бергвольд
ГОЛ! 0:1!
М. Бергвольд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
16
Фернандо Муслера
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Себастьяно Сивилья
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
23
Модибо Диаките
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
4
Фабио Фирмани
ЛП
33
Роберто Баронио
ОП
27
Матузалем
ЦП
9
Мауро Сарате
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Ливорно
0
Альфонсо Де Лучия
ВР
2
Романо Пертиконе
ЦЗ
13
Леонардо Мильонико
ЦЗ
24
Нельсон Ривас
ЦЗ
5
Мартин Бергвольд
ЛП
3
Луиджи Витале
ЛП
5
Давиде Маркини
ЦП
24
Моцарт
ЦП
4
Антонио Филиппини
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Томас Данилевичиус
ЛФ
Лацио
46
Томмазо Берни
ВР
5
Лионель Скалони
ПЗ
6
Стефано Маури
ЛП
32
Кристиан Брокки
ЦП
0
Симоне Индзаги
ЦФ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
28
Стефен Макинва
ЦФ
Ливорно
22
Франческо Бенусси
ВР
46
Мирко Пьери
ЛЗ
87
Маркос Диниз
ЦЗ
5
Дарио Кнежевич
ЦЗ
56
Нико Пульцетти
АП
15
Гастон Келлерино
ЦФ
10
Франческо Тавано
ЦФ
3-3-2-2
16
Муслера
13
Сивилья
26
Раду
23
Диаките
11
Коларов
33
Баронио
2
Лихтштайнер
4
Фирмани
27
Матузалем
10
Флоккари
9
Сарате
3-5-1-1
0
Де Лучия
2
Пертиконе
13
Мильонико
24
Ривас
87
Кандрева
5
Маркини
24
Моцарт
4
Филиппини
3
Витале
5
Бергвольд
9
Данилевичиус
10
Флоккари
6
Маури
6
Маури
10
Флоккари
27
Матузалем
32
Брокки
32
Брокки
27
Матузалем
23
Диаките
18
Рокки
18
Рокки
23
Диаките
13
Мильонико
5
Кнежевич
5
Кнежевич
13
Мильонико
5
Бергвольд
56
Пульцетти
56
Пульцетти
5
Бергвольд
5
Маркини
10
Тавано
10
Тавано
5
Маркини
Остались в запасе
Лацио
Ливорно
0
Симоне Индзаги
ЦФ
46
Томмазо Берни
ВР
5
Лионель Скалони
ПЗ
28
Стефен Макинва
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
15
Гастон Келлерино
ЦФ
22
Франческо Бенусси
ВР
46
Мирко Пьери
ЛЗ
87
Маркос Диниз
ЦЗ
Остались в запасе
0
Симоне Индзаги
ЦФ
46
Томмазо Берни
ВР
5
Лионель Скалони
ПЗ
28
Стефен Макинва
ЦФ
Остались в запасе
15
Гастон Келлерино
ЦФ
22
Франческо Бенусси
ВР
46
Мирко Пьери
ЛЗ
87
Маркос Диниз
ЦЗ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Статистика матча Лацио - Ливорно
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Ливорно
Италия. Кубок, 1/32 финала
Ливорно
0 : 1
12.08.2018
Кротоне
Италия. Кубок, 1/32 финала
Карпи
2 : 0
16.08.2015
Ливорно
Италия. Серия А, 38 тур
Парма
2 : 0
18.05.2014
Ливорно
Италия. Серия А, 37 тур
Ливорно
0 : 1
11.05.2014
Фиорентина
Италия. Серия А, 36 тур
Удинезе
5 : 3
04.05.2014
Ливорно
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Джанночаро
(Лечче)
Стадион:
Олимпико
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