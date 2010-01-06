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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Интер
Кьево - Интер: обзор матча 06 января 2010
Кьево
06.01.2010, среда, 14:30
Италия. Серия А, 18 тур
0 : 1
Завершен
Интер
12'
М. Балотелли
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Интер
+1
Желтая карточка
Майкон
Замена
М. Арнаутович
️️️️
М. Балотелли
Замена
П. Граноче
️️️️
Лусиано
Желтая карточка
Р. Куарежма
Желтая карточка
С. Пеллисьер
Желтая карточка
И. Кордоба
Замена
Р. Куарежма
️️️️
Г. Пандев
Желтая карточка
М. Марколини
Замена
Э. Аббрускато
️️️️
Э. Богдани
Замена
Д. Пинци
️️️️
С. Бентивольо
Желтая карточка
Д. Сардо
Замена
М. Матерацци
️️️️
К. Киву
Травма
К. Киву
Желтая карточка
П. Виейра
Желтая карточка
М. Балотелли
12'
ГОЛ! 0:1!
М. Балотелли
Желтая карточка
К. Киву
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
70
Стефано Соррентино
ВР
17
Андреа Мантовани
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
5
Давиде Манделли
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
7
Микеле Марколини
ЛП
30
Лука Ригони
ОП
7
Симоне Бентивольо
АП
10
Лусиано
ПП
31
Серджио Пеллисьер
(К)
ЦФ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
0
Патрик Виейра
ЛП
21
Горан Пандев
ЛВ
10
Уэсли Снейдер
АП
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ПП
22
Диего Милито
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Кьево
18
Лоренцо Скуицци
ВР
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
0
Лука Арьятти
ЛП
3
Джампьеро Пинци
ЦП
9
Элвис Аббрускато
ЦФ
19
Пабло Граноче
ЦФ
Интер
0
Франческо Тольдо
ВР
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
0
Марко Матерацци
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
7
Рикарду Куарежма
ЦФ
4-1-2-1-2
70
Соррентино
17
Мантовани
33
Йепес
5
Манделли
20
Сардо
30
Ригони
7
Марколини
10
Лусиано
7
Бентивольо
81
Богдани
31
Пеллисьер
4-2-2-2
20
Сезар
13
Майкон
2
Кордоба
2
Лусио
26
Киву
4
Дзанетти
0
Виейра
10
Снейдер
21
Пандев
45
Балотелли
22
Милито
7
Бентивольо
3
Пинци
3
Пинци
7
Бентивольо
81
Богдани
9
Аббрускато
9
Аббрускато
81
Богдани
10
Лусиано
19
Граноче
19
Граноче
10
Лусиано
26
Киву
0
Матерацци
0
Матерацци
26
Киву
45
Балотелли
7
Арнаутович
7
Арнаутович
45
Балотелли
21
Пандев
7
Куарежма
7
Куарежма
21
Пандев
Остались в запасе
Кьево
Интер
18
Лоренцо Скуицци
ВР
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
0
Лука Арьятти
ЛП
Главный тренер
Доменико Ди Карло
0
Франческо Тольдо
ВР
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
18
Лоренцо Скуицци
ВР
19
Сантьяго Мореро
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
0
Лука Арьятти
ЛП
Остались в запасе
0
Франческо Тольдо
ВР
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
2
Джулио Донати
ПЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
Главный тренер
Доменико Ди Карло
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Кьево - Интер
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Никола Пьерпаоли
(Флоренция)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 14:25 (прямая)
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