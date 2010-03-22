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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Томь - Рубин
Томь - Рубин: обзор матча 22 марта 2010
Томь
22.03.2010, понедельник, 15:00
Россия. Премьер-Лига, 2 тур
0 : 1
Завершен
Рубин
77'
А. Бухаров
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Рубин
Желтая карточка
Д. Смирнов
+1
+1
Желтая карточка
А. Орехов
Желтая карточка
Д. Йокич
Желтая карточка
С. Рыжиков
Вторая желтая
А. Горбанец
Замена
К. Ковальчук
️️️️
Д. Мичков
Замена
Х. Кабзе
️️️️
Ф. Текке
ГОЛ! 0:1!
А. Бухаров
Пас отдал
К. Ансальди
Вторая желтая
В. Климов
Замена
И. Гультяев
️️️️
С. Скобляков
Вторая желтая
Г. Джиоев
Желтая карточка
В. Климов
Замена
А. Харитонов
️️️️
Г. Мазнов
Желтая карточка
К. Ансальди
Пенальти не реализован!
А. Бухаров
Желтая карточка
Г. Джиоев
10'
Желтая карточка
А. Касаев
Желтая карточка
А. Горбанец
Желтая карточка
А. Иванов
Желтая карточка
К. Нам Иль
Желтая карточка
Ф. Текке
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
35
Сергей Парейко
(К)
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
37
Джордже Йокич
ЦЗ
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
24
Дмитрий Смирнов
ПЗ
55
Сергей Скобляков
ЛП
66
Дмитрий Мичков
ЦП
55
Ким Нам Иль
ЦП
33
Валерий Климов
ПП
10
Горан Мазнов
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
9
Александр Орехов
ЦЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
15
Рафал Муравски
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
33
Фатих Текке
АП
11
Александр Бухаров
(К)
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Томь
16
Алексей Поляков
ВР
42
Иван Туев
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
15
Денис Киселев
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
11
Виталий Волков
АП
Рубин
0
Евгений Черемисин
ВР
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
10
Бибрас Натхо
ЦП
40
МакБет Сибайя
ЦП
22
Даврон Мирзаев
ЦФ
99
Хасан Кабзе
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
4-4-2
35
Парейко
59
Иванов
37
Йокич
23
Джиоев
24
Смирнов
55
Скобляков
66
Мичков
55
Ким Нам Иль
33
Климов
12
Корниленко
10
Мазнов
4-3-2-1
1
Рыжиков
3
Салуквадзе
44
Навас
9
Орехов
14
Ансальди
15
Муравски
16
Нобоа
11
Касаев
32
Горбанец
33
Текке
11
Бухаров
55
Скобляков
35
Гультяев
35
Гультяев
55
Скобляков
10
Мазнов
83
Харитонов
83
Харитонов
10
Мазнов
66
Мичков
8
Ковальчук
8
Ковальчук
66
Мичков
33
Текке
99
Кабзе
99
Кабзе
33
Текке
Остались в запасе
Томь
Рубин
42
Иван Туев
ЦЗ
15
Денис Киселев
ЦП
16
Алексей Поляков
ВР
11
Виталий Волков
АП
22
Даврон Мирзаев
ЦФ
0
Евгений Черемисин
ВР
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
10
Бибрас Натхо
ЦП
40
МакБет Сибайя
ЦП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
42
Иван Туев
ЦЗ
15
Денис Киселев
ЦП
16
Алексей Поляков
ВР
11
Виталий Волков
АП
Остались в запасе
22
Даврон Мирзаев
ЦФ
0
Евгений Черемисин
ВР
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
10
Бибрас Натхо
ЦП
40
МакБет Сибайя
ЦП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Томь - Рубин
6
2
1
6
Красные карточки
2
1
Желтые карточки
6
6
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Николай Иванов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
А. Лагун (Санкт-Петербург)
И. Писанко (Новосибирск)
Делегат:
С. Рощин (Кисловодск)
Стадион:
Труд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 14:45 (прямая)
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