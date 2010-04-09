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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Динамо (мол) - Томь (мол)
Динамо (мол) - Томь (мол): обзор матча 09 апреля 2010
Динамо (мол)
09.04.2010, пятница, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 5 тур
1 : 1
Завершен
Томь (мол)
68'
В. Свежов
75'
В. Волков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо (мол) - Томь (мол)
Желтая карточка
М. Башилов
Желтая карточка
В. Волков
Желтая карточка
А. Каракин
Замена
Н. Коновалов
️️️️
О. Сокулов
Замена
В. Шпырев
️️️️
О. Валов
Замена
Д. Тихонов
️️️️
Ю. Петраков
ГОЛ! 1:1!
В. Волков
Замена
Р. Паштов
️️️️
В. Комисов
Замена
Е. Кокшаров
️️️️
А. Сазонов
Желтая карточка
Д. Воронов
ГОЛ! 1:0!
В. Свежов
Желтая карточка
В. Янотовский
Замена
К. Дмитриевский
️️️️
А. Кочергин
Замена
А. Орнат
️️️️
Ф. Смолов
Замена
В. Волков
️️️️
А. Якимов
Замена
Х. Сан Пак
️️️️
В. Строев
Замена
О. Валов
️️️️
И. Соловьев
Замена
А. Коротя
️️️️
Д. Киселев
Желтая карточка
А. Кочергин
Желтая карточка
В. Рыховский
Желтая карточка
И. Логуа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо (мол)
1
Антон Шунин
ВР
15
Александр Каракин
ЦЗ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
5
Неманья Мьюшкович
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
9
Иван Соловьев
ЛП
17
Виталий Комисов
ЦП
19
Владимир Рыховский
ЦП
6
Виктор Свежов
ЦП
77
Юрий Петраков
ПП
90
Федор Смолов
ЦФ
Томь (мол)
16
Алексей Поляков
ВР
89
Алексей Якимов
ЦЗ
92
Артем Кочергин
ЦЗ
4
Денис Воронов
ЦЗ
26
Виктор Строев
ПЗ
30
Михаил Башилов
ПЗ
65
Олег Сокулов
ЦП
15
Денис Киселев
ЦП
4
Василий Янотовский
ЦП
10
Алексей Сазонов
ЦФ
8
Валентин Гапонов
ЦФ
Динамо (мол)
13
Сергей Панов
ВР
5
Никита Сергеев
ЦЗ
88
Олег Валов
ЦП
97
Дмитрий Тихонов
ЦП
77
Руслан Паштов
ПП
79
Андрей Орнат
ЦФ
20
Владимир Шпырев
ЦФ
Томь (мол)
51
Владимир Агеев
ВР
0
Хе Сан Пак
ЦЗ
28
Константин Дмитриевский
ЦЗ
29
Никита Коновалов
ЦЗ
33
Евгений Кокшаров
ЦП
11
Виталий Волков
АП
70
Артем Коротя
ЦФ
4-5-1
1
Шунин
15
Каракин
5
Евсеев
5
Мьюшкович
7
Логуа
9
Соловьев
17
Комисов
19
Рыховский
6
Свежов
77
Петраков
90
Смолов
3-2-3-2
16
Поляков
89
Якимов
92
Кочергин
4
Воронов
30
Башилов
26
Строев
65
Сокулов
15
Киселев
4
Янотовский
8
Гапонов
10
Сазонов
90
Смолов
79
Орнат
79
Орнат
90
Смолов
Валов
20
Шпырев
20
Шпырев
Валов
9
Соловьев
88
Валов
88
Валов
9
Соловьев
77
Петраков
97
Тихонов
97
Тихонов
77
Петраков
17
Комисов
77
Паштов
77
Паштов
17
Комисов
26
Строев
0
Пак
0
Пак
26
Строев
92
Кочергин
28
Дмитриевский
28
Дмитриевский
92
Кочергин
65
Сокулов
29
Коновалов
29
Коновалов
65
Сокулов
15
Киселев
70
Коротя
70
Коротя
15
Киселев
10
Сазонов
33
Кокшаров
33
Кокшаров
10
Сазонов
89
Якимов
11
Волков
11
Волков
89
Якимов
Остались в запасе
Динамо (мол)
Томь (мол)
5
Никита Сергеев
ЦЗ
13
Сергей Панов
ВР
51
Владимир Агеев
ВР
Остались в запасе
5
Никита Сергеев
ЦЗ
13
Сергей Панов
ВР
Остались в запасе
51
Владимир Агеев
ВР
Статистика матча Динамо (мол) - Томь (мол)
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Информация о матче
Стадион:
МСА Динамо
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Динамо (мол)
Томь (мол)
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2025.12.21 17:00
2
Молодежка «Зенита» истоптала «Динамо» (9:1) на глазах Семака, у Касаджиковых 4 гола
2025.09.26 18:58
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2025.01.20 09:22
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