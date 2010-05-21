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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Кубань (ЛФЛ) - Динамо
Кубань (ЛФЛ) - Сочи: обзор матча 21 мая 2010
Кубань (ЛФЛ)
21.05.2010, пятница, 20:00
Россия. Первый дивизион, 11 тур
2 : 0
Завершен
Сочи
15'
Н. Никезич
37'
Н. Жиляев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кубань (ЛФЛ) - Сочи
Замена
А. Байрыев
️️️️
В. Кулик
+1
Замена
А. Сквернюк
️️️️
М. Жавнерчик
Замена
Н. Колесников
️️️️
М. Рогов
Замена
В. Янчук
️️️️
Н. Никезич
Замена
Р. Калимуллин
️️️️
Г. Букур
Желтая карточка
К. Зимулька
Желтая карточка
Г. Сахвадзе
Желтая карточка
М. Рогов
Замена
А. Курнаев
️️️️
С. Рогачев
Замена
А. Гарбузов
️️️️
Д. Давыдов
Замена
М. Козлов
️️️️
К. Лобов
Желтая карточка
М. Жавнерчик
ГОЛ! 2:0!
Н. Жиляев
Пас отдал
Г. Букур
ГОЛ! 1:0!
Н. Никезич
Пас отдал
Н. Жиляев
15'
Желтая карточка
Н. Никезич
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кубань (ЛФЛ)
98
Александр Будаков
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
8
Роман Бугаев
ЛЗ
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
27
Олег Малюков
ЦЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
9
Николай Жиляев
ЛП
11
Георге Букур
ЛП
8
Артур Тлисов
ОП
55
Владислав Кулик
ЦП
17
Никола Никезич
ЦФ
Сочи
30
Дмитрий Епифанов
ВР
55
Константин Лобов
ЛЗ
3
Сергей Черногаев
ЦЗ
2
Алексей Сыропятов
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
14
Георгий Сахвадзе
ЦЗ
2
Дмитрий Давыдов
ПЗ
31
Максим Рогов
ЛП
78
Любомир Кантонистов
ЦП
27
Сергей Рогачев
ЦФ
20
Азамат Гонежуков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Кубань (ЛФЛ)
85
Богдан Карюкин
ВР
28
Азат Байрыев
ЦЗ
9
Дмитрий Горбушин
ЦП
23
Алексей Сквернюк
ЦП
77
Ильдар Ахметзянов
ЦП
99
Вадим Янчук
ЦФ
15
Рустем Калимуллин
ЦФ
Сочи
16
Михаил Алфимов
ВР
22
Иван Дьягольченко
ЦЗ
10
Михаил Козлов
ОП
16
Андрей Гарбузов
ЦП
23
Никита Колесников
ЦП
77
Максим Андреев
АП
21
Александр Курнаев
ПП
3-3-3-1
98
Будаков
8
Бугаев
27
Малюков
5
Армаш
15
Жавнерчик
8
Тлисов
5
Головатенко
11
Букур
55
Кулик
9
Жиляев
17
Никезич
3-2-2-2
30
Епифанов
2
Сыропятов
81
Зимулька
14
Сахвадзе
2
Давыдов
55
Лобов
78
Кантонистов
31
Рогов
20
Гонежуков
27
Рогачев
17
Никезич
99
Янчук
99
Янчук
17
Никезич
55
Кулик
28
Байрыев
28
Байрыев
55
Кулик
15
Жавнерчик
23
Сквернюк
23
Сквернюк
15
Жавнерчик
11
Букур
15
Калимуллин
15
Калимуллин
11
Букур
2
Давыдов
16
Гарбузов
16
Гарбузов
2
Давыдов
31
Рогов
23
Колесников
23
Колесников
31
Рогов
55
Лобов
10
Козлов
10
Козлов
55
Лобов
27
Рогачев
21
Курнаев
21
Курнаев
27
Рогачев
Остались в запасе
Кубань (ЛФЛ)
Сочи
9
Дмитрий Горбушин
ЦП
85
Богдан Карюкин
ВР
77
Ильдар Ахметзянов
ЦП
22
Иван Дьягольченко
ЦЗ
77
Максим Андреев
АП
16
Михаил Алфимов
ВР
Главный тренер
Игорь Осинькин
Остались в запасе
9
Дмитрий Горбушин
ЦП
85
Богдан Карюкин
ВР
77
Ильдар Ахметзянов
ЦП
Остались в запасе
22
Иван Дьягольченко
ЦЗ
77
Максим Андреев
АП
16
Михаил Алфимов
ВР
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Кубань (ЛФЛ) - Сочи
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Сочи
- : -
15.11.2026
Шинник
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Сухина
(Малаховка)
Стадион:
Кубань
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