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июнь 2010
июль 2010
Товарищеские матчи 2010
Вольфсбург
1 : 3
Панатинаикос
Матч завершен
Янг Бойз
1 : 0
Депортиво
Матч завершен
Лига Чемпионов (2010/2011), ответный матч
Ренова
0 : 2
Омония
Матч завершен
Динамо
1 : 0
Шериф
Матч завершен
ХБ Торсхавн
1 : 0
Зальцбург
Матч завершен
ТНС
4 : 0
Богемиан
Матч завершен
Копер
3 : 0
Динамо
Матч завершен
Рудар
0 : 4
Литекс
Матч завершен
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад 2010, 18 тур
ЦРФСО
2 : 1
Матч завершен
2 : 0
Псков
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство 2010, 11 тур
Спартак М (мол)
2 : 3
Сибирь (мол)
Матч завершен
Швейцария. Супер-Лига (2010/2011), 1 тур
Базель
3 : 2
Цюрих
Матч завершен