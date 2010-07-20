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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Спартак М (мол) - Сибирь (мол)
Спартак М (мол) - Сибирь (мол): обзор матча 20 июля 2010
Спартак М (мол)
20.07.2010, вторник, 18:00
Россия. Молодежное первенство, 11 тур
2 : 3
Завершен
Сибирь (мол)
52'
Д. Маляка
55'
Д. Маляка
12'
М. Городцов
22'
Р. Беляев
39'
М. Савенас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак М (мол) - Сибирь (мол)
+5
Замена
В. Глухов
️️️️
А. Дудолев
+2
Желтая карточка
А. Солосин
Замена
А. Дудолев
️️️️
Р. Беляев
Замена
М. Житнев
️️️️
М. Городцов
Желтая карточка
А. Шрейнер
Замена
М. Лучинкин
️️️️
В. Запрудских
Замена
Д. Хлебосолов
️️️️
В. Обухов
Желтая карточка
Д. Каюмов
Замена
Д. Кочкин
️️️️
Д. Мельников
Замена
А. Шрейнер
️️️️
Э. Круг
ГОЛ! 2:3!
Д. Маляка
ГОЛ! 1:3!
Д. Маляка
Желтая карточка
Д. Маляка
Замена
М. Григорьев
️️️️
Е. Лугачев
ГОЛ! 0:3!
М. Савенас
Желтая карточка
И. Чежия
Замена
Д. Каюмов
️️️️
Н. Иванников
ГОЛ! 0:2!
Р. Беляев
12'
ГОЛ! 0:1!
М. Городцов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак М (мол)
12
Николай Заболотный
ВР
15
Константин Рябов
ЦЗ
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
10
Егор Лугачев
ЛП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
7
Николай Иванников
ЦП
8
Артемий Малеев
АП
13
Владимир Обухов
ЦФ
72
Павел Голышев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Сибирь (мол)
1
Алексей Солосин
ВР
95
Дмитрий Мельников
ЦЗ
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
28
Арунас Климавичус
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
77
Мантас Савенас
ЦП
3
Павел Логвинов
ЦП
23
Леонид Зуев
АП
18
Эдуард Круг
ЦФ
91
Максим Городцов
ЦФ
7
Роман Беляев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Арефин
Спартак М (мол)
42
Сергей Чернышук
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
10
Константин Советкин
ЦП
7
Дмитрий Каюмов
АП
46
Дмитрий Хлебосолов
ЦФ
Сибирь (мол)
16
Максим Елисеев
ВР
90
Михаил Лучинкин
ЦЗ
31
Андрей Шрейнер
ЦП
84
Данил Кочкин
ЦП
99
Максим Житнев
ЦП
18
Артем Дудолев
ПП
2
Владимир Глухов
ЦФ
3-4-1-2
12
Заболотный
15
Рябов
3
Чежия
21
Ходырев
10
Лугачев
15
Маляка
7
Иванников
88
Киреев
8
Малеев
72
Голышев
13
Обухов
3-3-1-3
1
Солосин
95
Мельников
68
Запрудских
28
Климавичус
77
Савенас
3
Логвинов
5
Гладышев
23
Зуев
7
Беляев
91
Городцов
18
Круг
13
Обухов
46
Хлебосолов
46
Хлебосолов
13
Обухов
10
Лугачев
10
Григорьев
10
Григорьев
10
Лугачев
7
Иванников
7
Каюмов
7
Каюмов
7
Иванников
18
Круг
31
Шрейнер
31
Шрейнер
18
Круг
95
Мельников
84
Кочкин
84
Кочкин
95
Мельников
68
Запрудских
90
Лучинкин
90
Лучинкин
68
Запрудских
Дудолев
2
Глухов
2
Глухов
Дудолев
91
Городцов
99
Житнев
99
Житнев
91
Городцов
7
Беляев
18
Дудолев
18
Дудолев
7
Беляев
Остались в запасе
Спартак М (мол)
Сибирь (мол)
10
Константин Советкин
ЦП
42
Сергей Чернышук
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
16
Максим Елисеев
ВР
Главный тренер
Андрей Арефин
Остались в запасе
10
Константин Советкин
ЦП
42
Сергей Чернышук
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
Остались в запасе
16
Максим Елисеев
ВР
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Главный тренер
Андрей Арефин
Статистика матча Спартак М (мол) - Сибирь (мол)
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
3 : 0
06.11.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Акрон - Академия им. Коноплева
0 : 1
30.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Спартак М (мол)
2 : 2
23.10.2026
Динамо Мх (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
Урал (мол)
Сибирь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
28.11.2010
Сибирь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Сибирь (мол)
1 : 0
19.11.2010
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Локомотив (мол)
6 : 2
13.11.2010
Сибирь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Сибирь (мол)
3 : 3
06.11.2010
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Динамо (мол)
1 : 1
29.10.2010
Сибирь (мол)
Информация о матче
Стадион:
Спартак им. Игоря Нетто
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