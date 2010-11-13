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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Локомотив (мол) - Сибирь (мол)
Локомотив (мол) - Сибирь (мол): обзор матча 13 ноября 2010
Локомотив (мол)
13.11.2010, суббота, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
6 : 2
Завершен
Сибирь (мол)
39'
М. Барсов
43'
Г. Нуров
73'
С. Джиоев
77'
М. Миланович
79'
С. Джиоев
84'
Д. Полоз
33'
Г. Кулумбегашвили
78'
М. Савенас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив (мол) - Сибирь (мол)
Замена
И. Миронов
️️️️
Р. Быков
Замена
А. Ярковой
️️️️
С. Гатагов
ГОЛ! 6:2!
Д. Полоз
Замена
Р. Мокин
️️️️
Г. Кулумбегашвили
Замена
Д. Кухарчук
️️️️
Г. Нуров
ГОЛ! 5:2!
С. Джиоев
ГОЛ! 4:2!
М. Савенас
ГОЛ! 4:1!
М. Миланович
Замена
В. Глухов
️️️️
М. Житнев
ГОЛ! 3:1!
С. Джиоев
Замена
С. Джиоев
️️️️
М. Барсов
Замена
А. Васюков
️️️️
С. Гаракоев
Замена
А. Фильцов
️️️️
Е. Боданов
Замена
А. Дудолев
️️️️
А. Шумов
Замена
Д. Кочкин
️️️️
С. Коротков
ГОЛ! 2:1!
Г. Нуров
ГОЛ! 1:1!
М. Барсов
ГОЛ! 0:1!
Г. Кулумбегашвили
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив (мол)
52
Евгений Боданов
ВР
77
Сослан Гатагов
ЛЗ
82
Алексей Мамонов
ЦЗ
5
Милан Миланович
ЦЗ
4
Даниил Лезгинцев
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
88
Роман Быков
ЦП
94
Георгий Нуров
АП
11
Алан Чочиев
АП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
14
Максим Барсов
ЦФ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Сибирь (мол)
16
Максим Елисеев
ВР
20
Сергей Коротков
ЦЗ
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
28
Арунас Климавичус
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
33
Александр Шумов
ЦП
3
Павел Логвинов
ЦП
77
Мантас Савенас
ЦП
99
Максим Житнев
ЦП
23
Леонид Зуев
АП
62
Гия Кулумбегашвили
ЦФ
Главный тренер
Андрей Арефин
Локомотив (мол)
1
Александр Фильцов
ВР
28
Андрей Семенов
ЛЗ
15
Александр Васюков
ЦЗ
89
Александр Ярковой
ЦЗ
18
Сослан Джиоев
ЦП
45
Дмитрий Кухарчук
ЦП
27
Илья Миронов
ЦП
Сибирь (мол)
25
Илья Трунин
ВР
84
Данил Кочкин
ЦП
93
Роман Мокин
ЦП
18
Артем Дудолев
ПП
2
Владимир Глухов
ЦФ
4-2-3-1
52
Боданов
77
Гатагов
82
Мамонов
5
Миланович
4
Лезгинцев
88
Быков
33
Гаракоев
7
Полоз
11
Чочиев
94
Нуров
14
Барсов
3-5-1-1
16
Елисеев
20
Коротков
68
Запрудских
28
Климавичус
33
Шумов
3
Логвинов
77
Савенас
99
Житнев
5
Гладышев
23
Зуев
62
Кулумбегашвили
14
Барсов
18
Джиоев
18
Джиоев
14
Барсов
33
Гаракоев
15
Васюков
15
Васюков
33
Гаракоев
94
Нуров
45
Кухарчук
45
Кухарчук
94
Нуров
88
Быков
27
Миронов
27
Миронов
88
Быков
52
Боданов
1
Фильцов
1
Фильцов
52
Боданов
77
Гатагов
89
Ярковой
89
Ярковой
77
Гатагов
20
Коротков
84
Кочкин
84
Кочкин
20
Коротков
99
Житнев
2
Глухов
2
Глухов
99
Житнев
62
Кулумбегашвили
93
Мокин
93
Мокин
62
Кулумбегашвили
33
Шумов
18
Дудолев
18
Дудолев
33
Шумов
Остались в запасе
Локомотив (мол)
Сибирь (мол)
28
Андрей Семенов
ЛЗ
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
25
Илья Трунин
ВР
Главный тренер
Андрей Арефин
Остались в запасе
28
Андрей Семенов
ЛЗ
Остались в запасе
25
Илья Трунин
ВР
Главный тренер
Ринат Билялетдинов
Главный тренер
Андрей Арефин
Статистика матча Локомотив (мол) - Сибирь (мол)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Локомотив (мол)
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- : -
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5 : 7
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Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Сибирь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
28.11.2010
Сибирь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Сибирь (мол)
1 : 0
19.11.2010
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Локомотив (мол)
6 : 2
13.11.2010
Сибирь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Сибирь (мол)
3 : 3
06.11.2010
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Динамо (мол)
1 : 1
29.10.2010
Сибирь (мол)
Информация о матче
Стадион:
Сапсан Арена
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