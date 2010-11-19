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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Сибирь (мол) - Томь (мол)
Сибирь (мол) - Томь (мол): обзор матча 19 ноября 2010
Сибирь (мол)
19.11.2010, пятница, 10:00
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
1 : 0
Завершен
Томь (мол)
45'
М. Житнев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сибирь (мол) - Томь (мол)
Желтая карточка
А. Коротя
Замена
Д. Кочкин
️️️️
М. Житнев
Замена
А. Коротя
️️️️
О. Сокулов
Замена
А. Дудолев
️️️️
А. Шумов
Замена
Д. Пшеничников
️️️️
Д. Ефремов
Замена
А. Сазонов
️️️️
А. Ноздрунов
Замена
С. Коротков
️️️️
Т. Чижек
ГОЛ! 1:0!
М. Житнев
Желтая карточка
Р. Жариков
Желтая карточка
И. Протасов
Пенальти не реализован!
М. Савенас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сибирь (мол)
16
Максим Елисеев
ВР
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
70
Мартин Горак
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
22
Томаш Чижек
ЛП
3
Павел Логвинов
ЦП
33
Александр Шумов
ЦП
31
Андрей Шрейнер
ЦП
77
Мантас Савенас
ЦП
99
Максим Житнев
ЦП
23
Леонид Зуев
АП
Главный тренер
Андрей Арефин
Томь (мол)
1
Иван Комиссаров
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
42
Иван Туев
ЦЗ
92
Артем Кочергин
ЦЗ
9
Артем Ноздрунов
ЦЗ
30
Михаил Башилов
ПЗ
89
Бобирмиза Махмудов
ЦП
85
Дмитрий Ефремов
ЦП
65
Олег Сокулов
ЦП
20
Илья Протасов
ЦП
43
Роман Жариков
ЦФ
Сибирь (мол)
25
Илья Трунин
ВР
20
Сергей Коротков
ЦЗ
84
Данил Кочкин
ЦП
93
Роман Мокин
ЦП
18
Артем Дудолев
ПП
62
Гия Кулумбегашвили
ЦФ
2
Владимир Глухов
ЦФ
Томь (мол)
1
Федор Бурдыкин
ВР
28
Константин Дмитриевский
ЦЗ
29
Никита Коновалов
ЦЗ
69
Максим Суворов
ЦЗ
90
Денис Пшеничников
ЦП
10
Алексей Сазонов
ЦФ
70
Артем Коротя
ЦФ
2-5-3
16
Елисеев
68
Запрудских
70
Горак
22
Чижек
31
Шрейнер
77
Савенас
99
Житнев
5
Гладышев
33
Шумов
23
Зуев
3
Логвинов
3-2-4-1
1
Комиссаров
42
Туев
92
Кочергин
9
Ноздрунов
30
Башилов
23
Чернов
85
Ефремов
65
Сокулов
20
Протасов
89
Махмудов
43
Жариков
99
Житнев
84
Кочкин
84
Кочкин
99
Житнев
22
Чижек
20
Коротков
20
Коротков
22
Чижек
33
Шумов
18
Дудолев
18
Дудолев
33
Шумов
85
Ефремов
90
Пшеничников
90
Пшеничников
85
Ефремов
9
Ноздрунов
10
Сазонов
10
Сазонов
9
Ноздрунов
65
Сокулов
70
Коротя
70
Коротя
65
Сокулов
Остались в запасе
Сибирь (мол)
Томь (мол)
62
Гия Кулумбегашвили
ЦФ
93
Роман Мокин
ЦП
2
Владимир Глухов
ЦФ
25
Илья Трунин
ВР
Главный тренер
Андрей Арефин
28
Константин Дмитриевский
ЦЗ
29
Никита Коновалов
ЦЗ
69
Максим Суворов
ЦЗ
1
Федор Бурдыкин
ВР
Остались в запасе
62
Гия Кулумбегашвили
ЦФ
93
Роман Мокин
ЦП
2
Владимир Глухов
ЦФ
25
Илья Трунин
ВР
Остались в запасе
28
Константин Дмитриевский
ЦЗ
29
Никита Коновалов
ЦЗ
69
Максим Суворов
ЦЗ
1
Федор Бурдыкин
ВР
Главный тренер
Андрей Арефин
Статистика матча Сибирь (мол) - Томь (мол)
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Сибирь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
28.11.2010
Сибирь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Сибирь (мол)
1 : 0
19.11.2010
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Локомотив (мол)
6 : 2
13.11.2010
Сибирь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Сибирь (мол)
3 : 3
06.11.2010
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Динамо (мол)
1 : 1
29.10.2010
Сибирь (мол)
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Томь (мол)
0 : 7
21.05.2017
Краснодар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Томь (мол)
2 : 0
17.05.2017
Кр. Советов (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Томь (мол)
1 : 3
13.05.2017
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак М (мол)
5 : 1
05.05.2017
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Томь (мол)
0 : 3
30.04.2017
Зенит (мол)
Информация о матче
Стадион:
Спартак
Новости команд
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Сибирь (мол)
Томь (мол)
Молодежное первенство. «Краснодар» разгромил «Томь»
2017.05.21 11:59
Молодежное первенство. «Томь» дома обыграла «Крылья Советов»
2017.05.17 11:58
Молодежное первенство. «Терек» в гостях оказался сильнее «Томи»
2017.05.13 16:52
1
Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Томь» и вышел в лидеры турнира
2017.05.05 15:52
3
Молодежное первенство. «Зенит» в большинстве разгромил «Томь»
2017.04.30 12:51
1
Молодежное первенство. «Краснодар» разгромил «Томь»
2017.05.21 11:59
Молодежное первенство. «Томь» дома обыграла «Крылья Советов»
2017.05.17 11:58
Молодежное первенство. «Терек» в гостях оказался сильнее «Томи»
2017.05.13 16:52
1
Молодежное первенство. «Спартак» разгромил «Томь» и вышел в лидеры турнира
2017.05.05 15:52
3
Молодежное первенство. «Зенит» в большинстве разгромил «Томь»
2017.04.30 12:51
1
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