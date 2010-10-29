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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Динамо (мол) - Сибирь (мол)
Динамо (мол) - Сибирь (мол): обзор матча 29 октября 2010
Динамо (мол)
29.10.2010, пятница, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
1 : 1
Завершен
Сибирь (мол)
36'
А. Лобков
90'
М. Житнев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо (мол) - Сибирь (мол)
ГОЛ! 1:1!
М. Житнев
Замена
В. Глухов
️️️️
И. Стаин
Замена
А. Орнат
️️️️
В. Комисов
Замена
Д. Кочкин
️️️️
А. Шумов
Замена
Д. Отставнов
️️️️
О. Валов
Замена
С. Коротков
️️️️
Э. Круг
Замена
Г. Кулумбегашвили
️️️️
А. Шрейнер
Замена
В. Шпырев
️️️️
А. Бебих
Замена
А. Жарков
️️️️
Д. Живоглядов
Замена
Д. Тихонов
️️️️
Г. Евстегнеев
Замена
Е. Пузин
️️️️
С. Панов
ГОЛ! 1:0!
А. Лобков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо (мол)
13
Сергей Панов
ВР
15
Александр Каракин
ЦЗ
5
Неманья Мьюшкович
ЦЗ
69
Александр Лобков
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
19
Владимир Рыховский
ЦП
88
Олег Валов
ЦП
17
Виталий Комисов
ЦП
34
Григорий Евстегнеев
ЦП
99
Александр Бебих
ЦФ
Сибирь (мол)
16
Максим Елисеев
ВР
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
96
Иван Стаин
ЦЗ
28
Арунас Климавичус
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
3
Павел Логвинов
ЦП
33
Александр Шумов
ЦП
31
Андрей Шрейнер
ЦП
99
Максим Житнев
ЦП
23
Леонид Зуев
АП
18
Эдуард Круг
ЦФ
Главный тренер
Андрей Арефин
Динамо (мол)
22
Евгений Пузин
ВР
87
Александр Кузьминов
ЦЗ
81
Андрей Жарков
ЦП
97
Дмитрий Тихонов
ЦП
79
Андрей Орнат
ЦФ
20
Владимир Шпырев
ЦФ
26
Дмитрий Отставнов
ЦФ
Сибирь (мол)
25
Илья Трунин
ВР
20
Сергей Коротков
ЦЗ
84
Данил Кочкин
ЦП
93
Роман Мокин
ЦП
18
Артем Дудолев
ПП
62
Гия Кулумбегашвили
ЦФ
2
Владимир Глухов
ЦФ
3-2-4-1
13
Панов
15
Каракин
5
Мьюшкович
69
Лобков
7
Логуа
27
Живоглядов
19
Рыховский
17
Комисов
34
Евстегнеев
88
Валов
99
Бебих
3-5-1-1
16
Елисеев
68
Запрудских
96
Стаин
28
Климавичус
3
Логвинов
33
Шумов
31
Шрейнер
99
Житнев
5
Гладышев
23
Зуев
18
Круг
17
Комисов
79
Орнат
79
Орнат
17
Комисов
99
Бебих
20
Шпырев
20
Шпырев
99
Бебих
27
Живоглядов
81
Жарков
81
Жарков
27
Живоглядов
34
Евстегнеев
97
Тихонов
97
Тихонов
34
Евстегнеев
13
Панов
22
Пузин
22
Пузин
13
Панов
88
Валов
26
Отставнов
26
Отставнов
88
Валов
18
Круг
20
Коротков
20
Коротков
18
Круг
31
Шрейнер
62
Кулумбегашвили
62
Кулумбегашвили
31
Шрейнер
33
Шумов
84
Кочкин
84
Кочкин
33
Шумов
96
Стаин
2
Глухов
2
Глухов
96
Стаин
Остались в запасе
Динамо (мол)
Сибирь (мол)
87
Александр Кузьминов
ЦЗ
93
Роман Мокин
ЦП
25
Илья Трунин
ВР
18
Артем Дудолев
ПП
Главный тренер
Андрей Арефин
Остались в запасе
87
Александр Кузьминов
ЦЗ
Остались в запасе
93
Роман Мокин
ЦП
25
Илья Трунин
ВР
18
Артем Дудолев
ПП
Главный тренер
Андрей Арефин
Статистика матча Динамо (мол) - Сибирь (мол)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Сибирь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
28.11.2010
Сибирь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Сибирь (мол)
1 : 0
19.11.2010
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Локомотив (мол)
6 : 2
13.11.2010
Сибирь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Сибирь (мол)
3 : 3
06.11.2010
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Динамо (мол)
1 : 1
29.10.2010
Сибирь (мол)
Информация о матче
Стадион:
МСА Динамо
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Динамо (мол)
Сибирь (мол)
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2025.09.26 18:58
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2025.01.20 09:22
«Краснодар» разгромил «Динамо» в матче МФЛ со счетом 9:2
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2020.11.26 17:05
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