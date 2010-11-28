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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Ахмат (мол) - Сибирь (мол)
Ахмат (мол) - Сибирь (мол): обзор матча 28 ноября 2010
Ахмат (мол)
28.11.2010, воскресенье, 09:00
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
0 : 1
Завершен
Сибирь (мол)
3'
М. Житнев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат (мол) - Сибирь (мол)
Замена
Р. Мокин
️️️️
Д. Кочкин
Желтая карточка
М. Адамов
Желтая карточка
Р. Уциев
Замена
В. Глухов
️️️️
А. Шумов
Замена
А. Дудолев
️️️️
М. Житнев
Замена
Ш. Ашаханов
️️️️
Р. Уциев
Замена
Г. Кулумбегашвили
️️️️
А. Шрейнер
Замена
Ю. Тепишев
️️️️
М. Адамов
Замена
Б. Усманов
️️️️
А. Идрисов
Желтая карточка
С. Коротков
Желтая карточка
А. Идрисов
ГОЛ! 0:1!
М. Житнев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат (мол)
32
Мансур Солтаев
ВР
95
Ризавди Эдилов
ВР
36
Магомед Адаев
ЦЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
45
Рамзан Уциев
ПЗ
61
Мовсур Адамов
ЦП
39
Али Идрисов
ЦП
77
Анзор Тембулатов
ПП
51
Тарко Исламов
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Главный тренер
Анзор Исмаилов
Сибирь (мол)
16
Максим Елисеев
ВР
20
Сергей Коротков
ЦЗ
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
28
Арунас Климавичус
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
33
Александр Шумов
ЦП
3
Павел Логвинов
ЦП
31
Андрей Шрейнер
ЦП
84
Данил Кочкин
ЦП
77
Мантас Савенас
ЦП
99
Максим Житнев
ЦП
Главный тренер
Андрей Арефин
Ахмат (мол)
91
Магомед Сераждинов
ВР
35
Юсуп Тепишев
ЦЗ
37
Алихан Эдиев
ЦЗ
50
Шамиль Ашаханов
ЦП
20
Бекхан Усманов
ЦП
34
Ислам Дадаев
ЦП
38
Саламбек Эльгаджиев
ЦФ
Сибирь (мол)
25
Илья Трунин
ВР
93
Роман Мокин
ЦП
18
Артем Дудолев
ПП
62
Гия Кулумбегашвили
ЦФ
2
Владимир Глухов
ЦФ
4-3-2
32
Солтаев
36
Адаев
4
Тагилов
4
Дашаев
45
Уциев
61
Адамов
39
Идрисов
77
Тембулатов
33
Ахъядов
51
Исламов
3-5-2
16
Елисеев
20
Коротков
68
Запрудских
28
Климавичус
31
Шрейнер
84
Кочкин
77
Савенас
99
Житнев
5
Гладышев
33
Шумов
3
Логвинов
61
Адамов
35
Тепишев
35
Тепишев
61
Адамов
45
Уциев
50
Ашаханов
50
Ашаханов
45
Уциев
39
Идрисов
20
Усманов
20
Усманов
39
Идрисов
31
Шрейнер
62
Кулумбегашвили
62
Кулумбегашвили
31
Шрейнер
33
Шумов
2
Глухов
2
Глухов
33
Шумов
84
Кочкин
93
Мокин
93
Мокин
84
Кочкин
99
Житнев
18
Дудолев
18
Дудолев
99
Житнев
Остались в запасе
Ахмат (мол)
Сибирь (мол)
34
Ислам Дадаев
ЦП
38
Саламбек Эльгаджиев
ЦФ
91
Магомед Сераждинов
ВР
37
Алихан Эдиев
ЦЗ
Главный тренер
Анзор Исмаилов
25
Илья Трунин
ВР
Главный тренер
Андрей Арефин
Остались в запасе
34
Ислам Дадаев
ЦП
38
Саламбек Эльгаджиев
ЦФ
91
Магомед Сераждинов
ВР
37
Алихан Эдиев
ЦЗ
Остались в запасе
25
Илья Трунин
ВР
Главный тренер
Анзор Исмаилов
Главный тренер
Андрей Арефин
Статистика матча Ахмат (мол) - Сибирь (мол)
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
21.11.2025
Акрон - Академия им. Коноплева
Россия. МФЛ, 29 тур
Факел (мол)
4 : 0
07.11.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ахмат (мол)
2 : 2
31.10.2025
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Ростов (мол)
5 : 0
24.10.2025
Ахмат (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Балтика (мол)
1 : 0
17.10.2025
Ахмат (мол)
Сибирь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
28.11.2010
Сибирь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Сибирь (мол)
1 : 0
19.11.2010
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Локомотив (мол)
6 : 2
13.11.2010
Сибирь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Сибирь (мол)
3 : 3
06.11.2010
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Динамо (мол)
1 : 1
29.10.2010
Сибирь (мол)
Информация о матче
Стадион:
им. С.Билимханова
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Ахмат (мол)
Сибирь (мол)
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