Андрей Арефин
Тренер
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Арефин
|Команда
|Сибирь (мол)
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|6 сентября 1961
|Имя
|Андрей
|Отчество
|Николаевич
|Фамилия
|Арефин
|Команда
|Сибирь (мол)
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|6 сентября 1961
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Новокузнецк
|15
|4
|6
|5
|Дата
|Матч
|19.07.2015
|Новокузнецк
|1 : 2
|Якутия
|30.07.2015
|Новокузнецк
|2 : 0
|Чита
|02.08.2015
|Новокузнецк
|1 : 1
|Сибирь-2
|10.08.2015
|Томь-2
|1 : 1
|Новокузнецк
|13.08.2015
|Иртыш
|2 : 2
|Новокузнецк
|23.08.2015
|Новокузнецк
|3 : 1
|Динамо
|30.08.2015
|Новокузнецк
|1 : 2
|Сахалин
|02.09.2015
|Новокузнецк
|2 : 3
|Смена
|09.09.2015
|Сахалин
|0 : 0
|Новокузнецк
|19.09.2015
|Динамо
|2 : 1
|Новокузнецк
|29.09.2015
|Новокузнецк
|2 : 1
|Томь-2
|02.10.2015
|Новокузнецк
|0 : 1
|Иртыш
|09.10.2015
|Чита
|0 : 1
|Новокузнецк
|12.10.2015
|Сибирь-2
|3 : 0
|Новокузнецк
|12.09.2015
|Смена
|2 : 2
|Новокузнецк