Статистика по турнирам

Россия. Второй дивизион. Зона Восток 2015/2016 Россия. Второй дивизион. Зона Восток 2014/2015 Товарищеские матчи 2014 Россия. Второй дивизион. Зона Восток 2013/2014 Россия. Второй дивизион. Зона Восток 2012/2013 Россия. Молодежное первенство 2010