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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Сибирь (мол) - Зенит (мол)
Сибирь (мол) - Зенит (мол): обзор матча 06 ноября 2010
Сибирь (мол)
06.11.2010, суббота, 12:00
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
3 : 3
Завершен
Зенит (мол)
31'
Н. Валентич
48'
М. Савенас (П)
77'
М. Житнев
58'
Н. Бочаров
61'
С. Матяш
81'
С. Матяш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сибирь (мол) - Зенит (мол)
Замена
В. Запрудских
️️️️
А. Шрейнер
Желтая карточка
А. Шрейнер
ГОЛ! 3:3!
С. Матяш
ГОЛ! 3:2!
М. Житнев
Желтая карточка
С. Мурихин
Замена
Г. Кулумбегашвили
️️️️
А. Шумов
Замена
А. Петров
️️️️
С. Петров
ГОЛ! 2:2!
С. Матяш
ГОЛ! 2:1!
Н. Бочаров
Желтая карточка
А. Шумов
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Савенас
Замена
С. Коротков
️️️️
Э. Круг
Замена
А. Дудиев
️️️️
А. Васильев
Желтая карточка
М. Канунников
ГОЛ! 1:0!
Н. Валентич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сибирь (мол)
16
Максим Елисеев
ВР
28
Арунас Климавичус
ЦЗ
3
Никола Валентич
ПЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
3
Павел Логвинов
ЦП
31
Андрей Шрейнер
ЦП
77
Мантас Савенас
ЦП
33
Александр Шумов
ЦП
99
Максим Житнев
ЦП
23
Леонид Зуев
АП
18
Эдуард Круг
ЦФ
Главный тренер
Андрей Арефин
Зенит (мол)
1
Андрей Зайцев
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
3
Сергей Костин
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
13
Роланд Гиголаев
ЛП
44
Евгений Башкиров
ОП
34
Никита Бочаров
ЦП
10
Станислав Матяш
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Сибирь (мол)
25
Илья Трунин
ВР
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
20
Сергей Коротков
ЦЗ
93
Роман Мокин
ЦП
84
Данил Кочкин
ЦП
2
Владимир Глухов
ЦФ
62
Гия Кулумбегашвили
ЦФ
Зенит (мол)
81
Александр Глинских
ВР
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
77
Александр Петров
ЦП
17
Максим Батов
ЦП
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
2-5-2-1
16
Елисеев
28
Климавичус
3
Валентич
5
Гладышев
77
Савенас
33
Шумов
99
Житнев
31
Шрейнер
3
Логвинов
23
Зуев
18
Круг
4-1-3-2
1
Зайцев
98
Петров
3
Костин
4
Кверквелия
4
Васильев
44
Башкиров
33
Мурихин
34
Бочаров
13
Гиголаев
99
Канунников
10
Матяш
31
Шрейнер
68
Запрудских
68
Запрудских
31
Шрейнер
33
Шумов
62
Кулумбегашвили
62
Кулумбегашвили
33
Шумов
18
Круг
20
Коротков
20
Коротков
18
Круг
98
Петров
77
Петров
77
Петров
98
Петров
5
Чеминава
5
Чеминава
4
Васильев
8
Дудиев
8
Дудиев
4
Васильев
Остались в запасе
Сибирь (мол)
Зенит (мол)
2
Владимир Глухов
ЦФ
93
Роман Мокин
ЦП
84
Данил Кочкин
ЦП
25
Илья Трунин
ВР
Главный тренер
Андрей Арефин
81
Александр Глинских
ВР
17
Максим Батов
ЦП
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Остались в запасе
2
Владимир Глухов
ЦФ
93
Роман Мокин
ЦП
84
Данил Кочкин
ЦП
25
Илья Трунин
ВР
Остались в запасе
81
Александр Глинских
ВР
17
Максим Батов
ЦП
10
Вячеслав Сушкин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Арефин
Главный тренер
Анатолий Давыдов
Статистика матча Сибирь (мол) - Зенит (мол)
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сибирь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Ахмат (мол)
0 : 1
28.11.2010
Сибирь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Сибирь (мол)
1 : 0
19.11.2010
Томь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Локомотив (мол)
6 : 2
13.11.2010
Сибирь (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Сибирь (мол)
3 : 3
06.11.2010
Зенит (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Динамо (мол)
1 : 1
29.10.2010
Сибирь (мол)
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Зенит (мол)
- : -
20.11.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Зенит (мол)
3 : 0
06.11.2026
Факел (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Зенит (мол)
7 : 1
16.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 25 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
09.10.2026
Зенит (мол)
Информация о матче
Стадион:
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