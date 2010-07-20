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Динамо - Шериф
Динамо - Шериф: обзор матча 20 июля 2010
Динамо
20.07.2010, вторник, 20:00
Лига Чемпионов
1 : 0
Первый матч – 1 : 3
Завершен
Шериф
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Статистика матча Динамо - Шериф
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0
0
Матчи команд
Динамо
Лига конференций, 4 раунд
Пафос
4 : 2
27.08.2026
Динамо
Лига конференций, 4 раунд
Динамо
1 : 1
20.08.2026
Пафос
Лига конференций, 3 раунд
Динамо
4 : 0
13.08.2026
Ауда
Лига конференций, 3 раунд
Ауда
1 : 0
04.08.2026
Динамо
Лига конференций, 2 раунд
Динамо
3 : 0
30.07.2026
Алюминий
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Санкт-Галлен
5 : 1
13.08.2026
Шериф
Лига конференций, 3 раунд
Шериф
1 : 3
06.08.2026
Санкт-Галлен
Лига Европы, 2 раунд
Маккаби
1 : 0
30.07.2026
Шериф
Лига Европы, 2 раунд
Шериф
0 : 5
23.07.2026
Маккаби
Лига Европы, 1 раунд
Алюминий
0 : 1
16.07.2026
Шериф
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