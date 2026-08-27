27.08.2026, четверг, 20:00
Лига конференций, 4 раунд
Лига конференций, 4 раунд
4 : 2
Завершен
Составы команд
Пафос
Пафос
4-1-2-1-2
99
Майецки
3
Гольдар
4
Луис
14
Иоанну
77
Коррейя
26
Суньич
12
Сема
88
Пепе
30
Драгомир
18
Леле
7
Бруно
3-1-4-3
2
Исмаили
13
Перндреца
27
Алийи
22
Дита
21
8
Кардаку
33
20
11
Силва-Ричардс
10
Виля
77
Текья
30
Драгомир
3
Ммае
3
Ммае
30
Драгомир
12
Сема
8
Кина
8
Кина
12
Сема
26
Суньич
6
Гуга
6
Гуга
26
Суньич
77
Коррейя
13
Нгамале
13
Нгамале
77
Коррейя
18
Леле
33
Силва
33
Силва
18
Леле
13
Перндреца
5
Ходжалари
5
Ходжалари
13
Перндреца
8
Кардаку
6
Альхассан
6
Альхассан
8
Кардаку
21
88
88
21
29
Бериша
29
Бериша
20
7
7
20
Остались в запасе
Пафос
Динамо
82
Petros Petrou
ВР
61
Melinos Kais
ЦЗ
72
Kosmas Ioannou
ЦЗ
42
Georgios Michael
ЦП
60
Christos Efzona
ЦП
20
Габриэл Тейшейра
ЛФ
71
Michalis Papastylianou
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
97
Tomas Kiri
ВР
16
Noel Bleta
ЦП
45
B. Aniekan James
ЦФ
24
F. Ferruku
ЦФ
1
Edmir Sali
ЦФ
28
Isi Manellari
ЦФ
18
Dejvi Metaj
ЦФ
Остались в запасе
82
Petros Petrou
ВР
61
Melinos Kais
ЦЗ
72
Kosmas Ioannou
ЦЗ
42
Georgios Michael
ЦП
60
Christos Efzona
ЦП
20
Габриэл Тейшейра
ЛФ
71
Michalis Papastylianou
ЦФ
Остались в запасе
97
Tomas Kiri
ВР
16
Noel Bleta
ЦП
45
B. Aniekan James
ЦФ
24
F. Ferruku
ЦФ
1
Edmir Sali
ЦФ
28
Isi Manellari
ЦФ
18
Dejvi Metaj
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Статистика матча Пафос - Динамо
6
6
Всего ударов по воротам
21
7
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
6
Угловые удары
5
2
Нарушения
29
22
Офсайды
5
1
Количество передач
457
498
Сейвы
0
4
Точность передач %
82
81
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
7
0
Удары из пределов штрафной
16
4
Удары из-за пределов штрафной
5
3
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Пафос» против «Динамо», 4 раунд плей-офф Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 августа в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Пафос» – «Динамо»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»