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«Динамо Сити» – «Пафос»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027

19 августа 2026 11:28
Динамо - Пафос
20 авг. 2026, четверг 22:00 | Лига конференций, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
3.90
Победа «Динамо Сити»
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Матч плей-офф Лиги Конференций между «Динамо Сити» и кипрским «Пафосом» пройдет 20 августа 2026 года на стадионе «Ружди Бижута». Хозяева традиционно сильны дома, проиграв лишь в двух из десяти последних матчей на своем поле, и демонстрируют отличную форму в нынешней еврокубковой кампании. Гости же испытывают серьезные проблемы в гостевых матчах Лиги Конференций, проиграв три последних выездных поединка. Сумеет ли «Пафос» прервать эту неудачную серию и навязать борьбу хозяевам, или «Динамо Сити» подтвердит статус фаворита и сделает весомую заявку на выход в групповой этап?

Кто победит в матче

«Динамо Сити» подходит к игре в отличной форме. Команда не проигрывает в восьми из десяти домашних матчей, а в пяти последних встречах в среднем забивает 2,40 гола и пропускает всего 0,60. Оборона действует предельно надежно, что подтверждается сухими матчами в квалификации: победа над «Аудой» (4:0) и «Алюминием» (3:0) при минимальных потерях. При этом атака выглядит остро – 4:1 над «Астаной» на выезде и уверенная игра в домашних стенах. Такая сбалансированность позволяет хозяевам чувствовать себя комфортно против любого соперника, особенно при поддержке своих болельщиков.

«Пафос», напротив, испытывает серьезные трудности в гостях в Лиге Конференций – три поражения в трех последних выездных матчах этого турнира. В пяти последних играх киприоты пропускают в среднем 1,80 гола за матч, и при этом их атака приносит ровно столько же – 1,80. Оборона нестабильна: команда пропускает в пяти из семи последних матчей. В нынешнем еврокубковом сезоне «Пафос» уже вылетел из Лиги Европы, уступив «Ред Булл» (3:3 дома и 0:1 в гостях), а затем переключился на Лигу Конференций. В предыдущих раундах они обыграли «Хайдук Сплит» (4:0 дома, но 0:2 в гостях), что показывает их зависимость от домашней арены.

Итоговый вывод: преимущество полностью на стороне «Динамо Сити». Домашняя форма, надежная оборона и высокая результативность делают хозяев явными фаворитами. «Пафос» нестабилен в гостях и слишком много пропускает, чтобы рассчитывать на положительный исход в этом матче. Наиболее вероятный исход – уверенная победа хозяев.

Форма и история личных встреч

Ранее «Динамо Сити» и «Пафос» не встречались в официальных турнирах, поэтому прогноз строится исключительно на текущем состоянии команд. «Динамо Сити» дома практически непобедим и демонстрирует блестящую оборону, тогда как «Пафос» проваливается в выездных матчах Лиги Конференций и пропускает почти два мяча за игру. Эта разница в форме и игровых условиях делает хозяев явными фаворитами, а шансы гостей на успех выглядят минимальными.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 1 (50%)
Побед - 1 (50%)
3
Забитых мячей
5
1.5
В среднем за матч
2.5
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч
Лига конференций, 4 раунд
Пафос
4 : 2
27.08.2026
Динамо
Самая крупная ничья
Лига конференций, 4 раунд
Динамо
1 : 1
20.08.2026
Пафос
Лига конференций, 4 раунд
Пафос
4 : 2
27.08.2026
Динамо
Лига конференций, 4 раунд
Динамо
1 : 1
20.08.2026
Пафос

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
27
Насер Алийи
ЛЗ
2
Исни Исмаили
ЦЗ
13
Фабьян Перндреца
ЦЗ
22
Бруно Дита
ОП
20
M. Ayodeji
ЦП
21
Klevi Qefalija
ЦП
8
Эридон Кардаку
ЦП
29
Хакси Бериша
ЦФ
77
Альдо Текья
ЦФ
11
Рубен Силва-Ричардс
ЦФ
10
Лоренцо Виля
ЦФ
Пафос
99
Радослав Майецки
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
3
Давид Гольдар
ЦЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
26
Иван Суньич
ОП
88
Пепе
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
7
Бруно
ЦФ
18
Леле
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
Главный тренер
Альберт Селадес
Динамо
97
Tomas Kiri
ВР
5
Эрьон Ходжалари
ЛЗ
6
Адаму Альхассан
ОП
33
David Fadairo
ЦП
88
Flamur Ruçi
ЦП
16
Noel Bleta
ЦП
1
Edmir Sali
ЦФ
45
B. Aniekan James
ЦФ
7
Almir Ajzeraj
ЦФ
18
Dejvi Metaj
ЦФ
24
F. Ferruku
ЦФ
28
Isi Manellari
ЦФ
Пафос
82
Petros Petrou
ВР
61
Melinos Kais
ЦЗ
72
Kosmas Ioannou
ЦЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
77
Жоау Коррейя
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
50
Алешандре Бриту
ОП
42
Georgios Michael
ЦП
60
Christos Efzona
ЦП
6
Гуга
АП
33
Андерсон Силва
ЦФ
71
Michalis Papastylianou
ЦФ
3-1-3-4
27
Алийи
13
Перндреца
2
Исмаили
22
Дита
20
21
8
Кардаку
29
Бериша
10
Виля
11
Силва-Ричардс
77
Текья
3-1-2-1-3
99
Майецки
4
Луис
14
Иоанну
3
Гольдар
26
Суньич
88
Пепе
8
Кина
13
Нгамале
20
Тейшейра
18
Леле
7
Бруно
20
6
Альхассан
6
Альхассан
20
45
45
8
Кардаку
18
18
8
Кардаку
21
28
28
21
4
Луис
3
Ммае
3
Ммае
4
Луис
13
Нгамале
77
Коррейя
77
Коррейя
13
Нгамале
8
Кина
50
Бриту
50
Бриту
8
Кина
26
Суньич
6
Гуга
6
Гуга
26
Суньич
18
Леле
33
Силва
33
Силва
18
Леле
Остались в запасе
Динамо
Пафос
97
Tomas Kiri
ВР
5
Эрьон Ходжалари
ЛЗ
33
David Fadairo
ЦП
88
Flamur Ruçi
ЦП
16
Noel Bleta
ЦП
1
Edmir Sali
ЦФ
7
Almir Ajzeraj
ЦФ
24
F. Ferruku
ЦФ
12
Кен Сема
ЛП
82
Petros Petrou
ВР
61
Melinos Kais
ЦЗ
72
Kosmas Ioannou
ЦЗ
42
Georgios Michael
ЦП
60
Christos Efzona
ЦП
71
Michalis Papastylianou
ЦФ
Главный тренер
Альберт Селадес
Остались в запасе
97
Tomas Kiri
ВР
5
Эрьон Ходжалари
ЛЗ
33
David Fadairo
ЦП
88
Flamur Ruçi
ЦП
16
Noel Bleta
ЦП
1
Edmir Sali
ЦФ
7
Almir Ajzeraj
ЦФ
24
F. Ferruku
ЦФ
Остались в запасе
12
Кен Сема
ЛП
82
Petros Petrou
ВР
61
Melinos Kais
ЦЗ
72
Kosmas Ioannou
ЦЗ
42
Georgios Michael
ЦП
60
Christos Efzona
ЦП
71
Michalis Papastylianou
ЦФ
Главный тренер
Альберт Селадес

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Динамо Сити» в основное время. Домашняя мощь, надежная оборона и уверенные выступления в квалификации говорят о том, что хозяева должны без особых проблем справиться с гостями, которые слабо выступают на выезде и имеют проблемы в защите. Рекомендуемая ставка – победа «Динамо Сити» с коэффициентом 3,90. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Конференций между «Динамо Сити» и «Пафосом» состоится 20 августа 2026 года на стадионе «Ружди Бижута» и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе Fonbet.

«Динамо Сити» – «Пафос»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027

3.90
Победа «Динамо Сити»
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Мещеряков Денис
Лига конференций Пафос Динамо
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