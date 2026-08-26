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«Пафос» – «Динамо Сити»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027

26 августа 2026 10:05
Пафос - Динамо
27 авг. 2026, четверг 20:00 | Лига конференций, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
1.97
Победа «Пафоса» с форой (-1.5)
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Матч плей-офф Лиги Конференций между кипрским «Пафосом» и «Динамо Сити» пройдет 27 августа 2026 года на Кипре. Первая встреча завершилась вничью 1:1, и теперь судьба путевки в групповой этап решится на поле «Пафоса». Хозяева традиционно сильны дома – они не проигрывают в пяти из семи последних матчей на своем поле. Гости, в свою очередь, имеют надежную оборону, пропуская в среднем всего 0,60 гола за последние пять игр. Кто же окажется сильнее – киприоты, опирающиеся на поддержку родных трибун, или гости, которые уже показали характер в первой игре и готовы преподнести сюрприз?

Кто победит в матче

«Пафос» сделает ставку на домашнюю поддержку и свою атакующую мощь. В пяти последних матчах киприоты забивают в среднем 1,60 гола, что позволяет им регулярно создавать моменты у чужих ворот. При этом команда не проигрывает в пяти из семи последних домашних встреч, а в первом матче сумела забить на выезде, что говорит о ее атакующем потенциале. Однако оборона «Пафоса» небезупречна – в среднем 1,40 пропущенных мяча за тот же период, и они пропускают в трех последних матчах. Это дает «Динамо Сити» шанс на гол, но домашняя поддержка и необходимость побеждать должны помочь хозяевам доминировать.

«Динамо Сити» подходит к ответной игре с надежной обороной и умением играть на выезде. В пяти последних матчах гости пропускают в среднем 0,60 гола – один из лучших показателей среди участников плей-офф. При этом атака команды стабильно приносит 1,60 мяча за игру, что делает их опасными на контратаках. В первом матче «Динамо Сити» сумело забить на выезде и уйти от поражения, что дает им психологическое преимущество. Однако в гостевых встречах Лиги Конференций у команды не всегда все гладко, и против домашнего «Пафоса» им будет непросто.

Итоговый вывод: обе команды показали равенство сил в первом матче, но «Пафос» имеет преимущество своего поля и более высокую мотивацию перед родными болельщиками. Гости надежны в обороне, но вряд ли смогут сдержать атакующий натиск хозяев на протяжении всего матча. Наиболее вероятный исход – победа «Пафоса» с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

Единственная очная встреча между командами состоялась в первом матче плей-офф и завершилась вничью 1:1. «Пафос» дома редко проигрывает, а «Динамо Сити» показывает надежную игру в обороне, но в гостях у них были проблемы. Текущая форма хозяев в домашних матчах стабильна, что дает им преимущество перед ответной игрой.

Личные встречи
Побед - 1 (50%)
Ничьих - 1 (50%)
Побед - 0 (0%)
5
Забитых мячей
3
2.5
В среднем за матч
1.5
4:2
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Лига конференций, 4 раунд
Пафос
4 : 2
27.08.2026
Динамо
Самая крупная ничья
Лига конференций, 4 раунд
Динамо
1 : 1
20.08.2026
Пафос
Лига конференций, 4 раунд
Пафос
4 : 2
27.08.2026
Динамо
Лига конференций, 4 раунд
Динамо
1 : 1
20.08.2026
Пафос

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пафос
99
Радослав Майецки
ВР
3
Давид Гольдар
ЦЗ
4
Давид Луис
(К) ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
77
Жоау Коррейя
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
26
Иван Суньич
ОП
88
Пепе
ЦП
30
Влад Драгомир
АП
7
Бруно
ЦФ
18
Леле
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
Динамо
27
Насер Алийи
ЛЗ
2
Исни Исмаили
ЦЗ
13
Фабьян Перндреца
ЦЗ
22
Бруно Дита
(К) ОП
20
M. Ayodeji
ЦП
21
Klevi Qefalija
ЦП
8
Эридон Кардаку
ЦП
33
David Fadairo
ЦП
77
Альдо Текья
ЦФ
10
Лоренцо Виля
ЦФ
11
Рубен Силва-Ричардс
ЦФ
Пафос
82
Petros Petrou
ВР
61
Melinos Kais
ЦЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
72
Kosmas Ioannou
ЦЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
8
Домингуш Кина
ЦП
42
Georgios Michael
ЦП
60
Christos Efzona
ЦП
6
Гуга
АП
20
Габриэл Тейшейра
ЛФ
33
Андерсон Силва
ЦФ
71
Michalis Papastylianou
ЦФ
Динамо
97
Tomas Kiri
ВР
5
Эрьон Ходжалари
ЛЗ
6
Адаму Альхассан
ОП
88
Flamur Ruçi
ЦП
16
Noel Bleta
ЦП
45
B. Aniekan James
ЦФ
29
Хакси Бериша
ЦФ
7
Almir Ajzeraj
ЦФ
24
F. Ferruku
ЦФ
1
Edmir Sali
ЦФ
28
Isi Manellari
ЦФ
18
Dejvi Metaj
ЦФ
4-1-2-1-2
99
Майецки
3
Гольдар
4
Луис
14
Иоанну
77
Коррейя
26
Суньич
12
Сема
88
Пепе
30
Драгомир
18
Леле
7
Бруно
3-1-4-3
2
Исмаили
13
Перндреца
27
Алийи
22
Дита
21
8
Кардаку
33
20
11
Силва-Ричардс
10
Виля
77
Текья
30
Драгомир
3
Ммае
3
Ммае
30
Драгомир
12
Сема
8
Кина
8
Кина
12
Сема
26
Суньич
6
Гуга
6
Гуга
26
Суньич
77
Коррейя
13
Нгамале
13
Нгамале
77
Коррейя
18
Леле
33
Силва
33
Силва
18
Леле
13
Перндреца
5
Ходжалари
5
Ходжалари
13
Перндреца
8
Кардаку
6
Альхассан
6
Альхассан
8
Кардаку
21
88
88
21
29
Бериша
29
Бериша
20
7
7
20
Остались в запасе
Пафос
Динамо
82
Petros Petrou
ВР
61
Melinos Kais
ЦЗ
72
Kosmas Ioannou
ЦЗ
42
Georgios Michael
ЦП
60
Christos Efzona
ЦП
20
Габриэл Тейшейра
ЛФ
71
Michalis Papastylianou
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Са Пинту
97
Tomas Kiri
ВР
16
Noel Bleta
ЦП
45
B. Aniekan James
ЦФ
24
F. Ferruku
ЦФ
1
Edmir Sali
ЦФ
28
Isi Manellari
ЦФ
18
Dejvi Metaj
ЦФ
Остались в запасе
82
Petros Petrou
ВР
61
Melinos Kais
ЦЗ
72
Kosmas Ioannou
ЦЗ
42
Georgios Michael
ЦП
60
Christos Efzona
ЦП
20
Габриэл Тейшейра
ЛФ
71
Michalis Papastylianou
ЦФ
Остались в запасе
97
Tomas Kiri
ВР
16
Noel Bleta
ЦП
45
B. Aniekan James
ЦФ
24
F. Ferruku
ЦФ
1
Edmir Sali
ЦФ
28
Isi Manellari
ЦФ
18
Dejvi Metaj
ЦФ
Главный тренер
Рикарду Са Пинту

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Пафоса» в основное время с разницей как минимум в два мяча. Домашняя поддержка, стабильная атака и необходимость побеждать перед своими болельщиками должны помочь киприотам одержать победу над организованным, но не столь эффективным в гостях соперником. Рекомендуемая ставка – победа «Пафоса» с форой (-1.5) с коэффициентом 1.97. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Конференций между «Пафосом» и «Динамо Сити» состоится 27 августа 2026 года и начнется в 20:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Пафос» – «Динамо Сити»: смотреть онлайн.

1.97
Победа «Пафоса» с форой (-1.5)
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Бестужев Павел
Лига конференций Динамо Пафос
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