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  • «Динамо» – «Пафос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026

«Динамо» – «Пафос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026

20 августа, 20:50
Динамо
20.08.2026, четверг, 22:00
Лига конференций, 4 раунд
1 : 1
Завершен
Пафос
82' Леле (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
27
Насер Алийи
ЛЗ
2
Исни Исмаили
ЦЗ
13
Фабьян Перндреца
ЦЗ
22
Бруно Дита
ОП
20
M. Ayodeji
ЦП
21
Klevi Qefalija
ЦП
8
Эридон Кардаку
ЦП
29
Хакси Бериша
ЦФ
77
Альдо Текья
ЦФ
11
Рубен Силва-Ричардс
ЦФ
10
Лоренцо Виля
ЦФ
Пафос
99
Радослав Майецки
ВР
4
Давид Луис
ЦЗ
14
Николас Иоанну
ЦЗ
3
Давид Гольдар
ЦЗ
13
Муми Нгамале
ЛВ
26
Иван Суньич
ОП
88
Пепе
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
7
Бруно
ЦФ
18
Леле
ЦФ
20
Габриэл Тейшейра
ЦФ
Главный тренер
Альберт Селадес
Динамо
97
Tomas Kiri
ВР
5
Эрьон Ходжалари
ЛЗ
6
Адаму Альхассан
ОП
33
David Fadairo
ЦП
88
Flamur Ruçi
ЦП
16
Noel Bleta
ЦП
1
Edmir Sali
ЦФ
45
B. Aniekan James
ЦФ
7
Almir Ajzeraj
ЦФ
18
Dejvi Metaj
ЦФ
24
F. Ferruku
ЦФ
28
Isi Manellari
ЦФ
Пафос
82
Petros Petrou
ВР
61
Melinos Kais
ЦЗ
72
Kosmas Ioannou
ЦЗ
3
Сэми Ммае
ЦЗ
77
Жоау Коррейя
ПЗ
12
Кен Сема
ЛП
50
Алешандре Бриту
ОП
42
Georgios Michael
ЦП
60
Christos Efzona
ЦП
6
Гуга
АП
33
Андерсон Силва
ЦФ
71
Michalis Papastylianou
ЦФ
3-1-3-4
27
Алийи
13
Перндреца
2
Исмаили
22
Дита
20
21
8
Кардаку
29
Бериша
10
Виля
11
Силва-Ричардс
77
Текья
3-1-2-1-3
99
Майецки
4
Луис
14
Иоанну
3
Гольдар
26
Суньич
88
Пепе
8
Кина
13
Нгамале
20
Тейшейра
18
Леле
7
Бруно
20
6
Альхассан
6
Альхассан
20
45
45
8
Кардаку
18
18
8
Кардаку
21
28
28
21
4
Луис
3
Ммае
3
Ммае
4
Луис
13
Нгамале
77
Коррейя
77
Коррейя
13
Нгамале
8
Кина
50
Бриту
50
Бриту
8
Кина
26
Суньич
6
Гуга
6
Гуга
26
Суньич
18
Леле
33
Силва
33
Силва
18
Леле
Остались в запасе
Динамо
Пафос
97
Tomas Kiri
ВР
5
Эрьон Ходжалари
ЛЗ
33
David Fadairo
ЦП
88
Flamur Ruçi
ЦП
16
Noel Bleta
ЦП
1
Edmir Sali
ЦФ
7
Almir Ajzeraj
ЦФ
24
F. Ferruku
ЦФ
12
Кен Сема
ЛП
82
Petros Petrou
ВР
61
Melinos Kais
ЦЗ
72
Kosmas Ioannou
ЦЗ
42
Georgios Michael
ЦП
60
Christos Efzona
ЦП
71
Michalis Papastylianou
ЦФ
Главный тренер
Альберт Селадес
Остались в запасе
97
Tomas Kiri
ВР
5
Эрьон Ходжалари
ЛЗ
33
David Fadairo
ЦП
88
Flamur Ruçi
ЦП
16
Noel Bleta
ЦП
1
Edmir Sali
ЦФ
7
Almir Ajzeraj
ЦФ
24
F. Ferruku
ЦФ
Остались в запасе
12
Кен Сема
ЛП
82
Petros Petrou
ВР
61
Melinos Kais
ЦЗ
72
Kosmas Ioannou
ЦЗ
42
Georgios Michael
ЦП
60
Christos Efzona
ЦП
71
Michalis Papastylianou
ЦФ
Главный тренер
Альберт Селадес
Статистика матча Динамо - Пафос
4
2
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
3
1
Нарушения
14
12
Офсайды
1
4
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
4
1

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Динамо» против «Пафоса», 4 раунд плей-офф Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 августа в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Пафос»

«Динамо» – «Пафос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Пафос Динамо
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