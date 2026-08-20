20.08.2026, четверг, 22:00
Лига конференций, 4 раунд
Лига конференций, 4 раунд
1 : 1
Завершен
Составы команд
Динамо
Динамо
3-1-3-4
27
Алийи
13
Перндреца
2
Исмаили
22
Дита
20
21
8
Кардаку
29
Бериша
10
Виля
11
Силва-Ричардс
77
Текья
3-1-2-1-3
99
Майецки
4
Луис
14
Иоанну
3
Гольдар
26
Суньич
88
Пепе
8
Кина
13
Нгамале
20
Тейшейра
18
Леле
7
Бруно
20
6
Альхассан
6
Альхассан
20
45
45
8
Кардаку
18
18
8
Кардаку
21
28
28
21
4
Луис
3
Ммае
3
Ммае
4
Луис
13
Нгамале
77
Коррейя
77
Коррейя
13
Нгамале
8
Кина
50
Бриту
50
Бриту
8
Кина
26
Суньич
6
Гуга
6
Гуга
26
Суньич
18
Леле
33
Силва
33
Силва
18
Леле
Остались в запасе
Динамо
Пафос
97
Tomas Kiri
ВР
5
Эрьон Ходжалари
ЛЗ
33
David Fadairo
ЦП
88
Flamur Ruçi
ЦП
16
Noel Bleta
ЦП
1
Edmir Sali
ЦФ
7
Almir Ajzeraj
ЦФ
24
F. Ferruku
ЦФ
12
Кен Сема
ЛП
82
Petros Petrou
ВР
61
Melinos Kais
ЦЗ
72
Kosmas Ioannou
ЦЗ
42
Georgios Michael
ЦП
60
Christos Efzona
ЦП
71
Michalis Papastylianou
ЦФ
Главный тренер
Альберт Селадес
Остались в запасе
97
Tomas Kiri
ВР
5
Эрьон Ходжалари
ЛЗ
33
David Fadairo
ЦП
88
Flamur Ruçi
ЦП
16
Noel Bleta
ЦП
1
Edmir Sali
ЦФ
7
Almir Ajzeraj
ЦФ
24
F. Ferruku
ЦФ
Остались в запасе
12
Кен Сема
ЛП
82
Petros Petrou
ВР
61
Melinos Kais
ЦЗ
72
Kosmas Ioannou
ЦЗ
42
Georgios Michael
ЦП
60
Christos Efzona
ЦП
71
Michalis Papastylianou
ЦФ
Главный тренер
Альберт Селадес
Статистика матча Динамо - Пафос
4
2
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
3
1
Нарушения
14
12
Офсайды
1
4
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
4
1
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Динамо» против «Пафоса», 4 раунд плей-офф Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 августа в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Пафос»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»