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июль 2010
август 2010
Товарищеские матчи 2010
Расинг
1 : 0
Спортинг
Матч завершен
Англия. Премьер-Лига (2010/2011), 1 тур
Манчестер Юнайтед
3 : 0
Ньюкасл
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство 2010, 17 тур
Локомотив (мол)
1 : 2
Спартак М (мол)
Матч завершен
Германия. Кубок (2010/2011), 1/32 финала
Германия
0 : 4
Бавария
Матч завершен
Аален
1 : 2
Шальке-04
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2010/2011), 1 тур
Бурсаспор
1 : 0
Коньяспор
Матч завершен
Истанбул Башакшехир
0 : 2
Кайсериспор
Матч завершен
Дания. Супер-Лига (2010/2011), 5 тур
Мидтьюлланд
2 : 1
Ольборг
Матч завершен
Португалия. Высшая лига (2010/2011), 1 тур
Ольяненси
0 : 0
Витория Гимараеш
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011), 5 тур
Усти-над-Лабем
0 : 2
Теплице
Матч завершен
3 : 1
Млада Болеслав
Матч завершен