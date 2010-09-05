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август 2010
сентябрь 2010
Россия. Второй Дивизион. Зона Восток 2010, 24 тур
0 : 0
Сахалин
Матч завершен
Чита
3 : 2
Новокузнецк
Матч завершен
0 : 0
Енисей
Матч завершен
Динамо Брл
1 : 2
Матч завершен
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад 2010, 25 тур
1 : 2
Матч завершен
0 : 1
Матч завершен
1 : 3
Матч завершен
1 : 0
Череповец
Матч завершен
2 : 3
Текстильщик
Матч завершен
ЦРФСО
1 : 0
Спартак К
Матч завершен
Псков
1 : 0
Матч завершен
США. МЛС 2010
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 1
Сиэтл
Матч завершен
Ди Си Юнайтед
0 : 1
Коламбус
Матч завершен
Даллас
1 : 0
Торонто
Матч завершен
Реал Солт-Лейк
1 : 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Матч завершен
Колорадо
3 : 0
Матч завершен