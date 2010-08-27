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июль 2010
август 2010
Германия. Бундеслига (2010/2011), 2 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
Бавария
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство 2010, 19 тур
Амкар (мол)
1 : 0
Ростов (мол)
Матч завершен
Раменское
3 : 2
Кр. Советов (мол)
Матч завершен
Спартак Нч (мол)
0 : 1
Рубин (мол)
Матч завершен
Ахмат (мол)
0 : 2
Спартак М (мол)
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2010/2011), 8 тур
0 : 0
Ворскла
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2010/2011), 3 тур
Анкарагюджю
1 : 1
Кайсериспор
Матч завершен
Газиантепспор
2 : 2
Коньяспор
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2010/2011), 4 тур
Виллем II
0 : 3
Гронинген
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011), 7 тур
Славия
1 : 1
Сигма
Матч завершен