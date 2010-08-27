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Расписание матчей
Суперкубок УЕФА
Интер - Атлетико
Интер - Атлетико: обзор матча 27 августа 2010
Интер
27.08.2010, пятница, 22:45
Суперкубок УЕФА, Финал
0 : 2
Завершен
Атлетико
62'
Х. Антонио Рейес
82'
С. Агуэро
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Интер - Атлетико
Замена
И. Камачо
️️️️
П. Ассунсао
Пенальти не реализован!
Д. Милито
Желтая карточка
А. Домингес
Желтая карточка
Симау
Замена
Х. Мануэль Хурадо
️️️️
Д. Форлан
ГОЛ! 0:2!
С. Агуэро
Пас отдал
Симау
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
У. Снейдер
Замена
Ф. Мерида
️️️️
Х. Антонио Рейес
Замена
Г. Пандев
️️️️
Д. Станкович
ГОЛ! 0:1!
Х. Антонио Рейес
Пас отдал
С. Агуэро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
2
Лусио
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
9
Самуэль Это'О
ЛВ
5
Деян Станкович
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ПВ
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Атлетико
43
Давид Де Хеа
ВР
18
Альваро Домингес
ЛЗ
21
Луис Переа
ЦЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
30
Томаш Уйфалуши
ПЗ
20
Симау
(К)
ЛП
14
Рауль Гарсия
ЦП
12
Пауло Ассунсао
ЦП
19
Хосе Антонио Рейес
ПП
10
Серхио Агуэро
ЦФ
10
Диего Форлан
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
31
Макдональд Марига
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Атлетико
3
Антонио Лопес
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
4
Игнасио Камачо
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
8
Фран Мерида
ЦП
4-2-3-1
20
Сезар
26
Киву
2
Лусио
6
Самуэль
13
Майкон
5
Станкович
91
Камбьяссо
9
Это'О
10
Снейдер
4
Дзанетти
22
Милито
4-4-2
43
Де Хеа
30
Уйфалуши
21
Переа
2
Годин
18
Домингес
19
Рейес
14
Гарсия
12
Ассунсао
20
Симау
10
Форлан
10
Агуэро
10
Снейдер
11
Коутиньо
11
Коутиньо
10
Снейдер
5
Станкович
21
Пандев
21
Пандев
5
Станкович
12
Ассунсао
4
Камачо
4
Камачо
12
Ассунсао
10
Форлан
14
Хурадо
14
Хурадо
10
Форлан
19
Рейес
8
Мерида
8
Мерида
19
Рейес
Остались в запасе
Интер
Атлетико
12
Лука Кастеллацци
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
31
Макдональд Марига
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
4
Марио Суарес
ЦЗ
3
Антонио Лопес
ЛЗ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
12
Лука Кастеллацци
ВР
0
Марко Матерацци
ЦЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
31
Макдональд Марига
ЦП
14
Джонатан Биабиани
ЦФ
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
3
Антонио Лопес
ЛЗ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Интер - Атлетико
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Массимо Бузакка
(Беллинцона)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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