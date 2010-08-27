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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Амкар (мол) - Ростов (мол)
Амкар (мол) - Ростов (мол): обзор матча 27 августа 2010
Амкар (мол)
27.08.2010, пятница, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 19 тур
1 : 0
Завершен
Ростов (мол)
77'
Е. Тюкалов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - Ростов (мол)
Желтая карточка
С. Харламов
Замена
️️️️
Е. Тюкалов
Замена
️️️️
Х. Байрамян
Замена
️️️️
А. Хагба
Замена
️️️️
А. Митькин
Замена
️️️️
А. Рябокобыленко
ГОЛ! 1:0!
Е. Тюкалов
Замена
️️️️
Н. Васильев
Замена
️️️️
Е. Смородин
Желтая карточка
Н. Васильев
Замена
️️️️
Д. Соколов
Замена
️️️️
М. Гусейнпур
Замена
️️️️
М. Гурбанов
Замена
️️️️
А. Субботин
Желтая карточка
М. Гурбанов
Желтая карточка
С. Морозов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Амкар (мол)
35
Дмитрий Ершов
ВР
4
Артем Морыганов
ЦЗ
2
Кирилл Морыганов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
25
Дмитрий Соколов
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
93
Евгений Смородин
ЦП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
9
Александр Субботин
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Ростов (мол)
30
Александр Соловьев
ВР
37
Анри Хагба
ЦЗ
48
Александр Митькин
ЦЗ
2
Олег Лещиков
ЦЗ
27
Сергей Харламов
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
99
Мирзага Гусейнпур
ЦП
21
Сергей Тумасян
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
96
Никита Васильев
ПП
70
Магомед Гурбанов
ЦФ
Главный тренер
Александр Тумасян
4-1-3-1-1
35
Ершов
4
Морыганов
2
Морыганов
25
Смирнов
2
Морозов
5
Рябокобыленко
25
Соколов
27
Гаглоев
93
Смородин
7
Тюкалов
9
Субботин
3-2-3-1-1
30
Соловьев
2
Лещиков
27
Харламов
6
Шустиков
37
Хагба
48
Митькин
96
Васильев
21
Тумасян
99
Гусейнпур
19
Байрамян
70
Гурбанов
Остались в запасе
Амкар (мол)
Ростов (мол)
Главный тренер
Рустем Хузин
Главный тренер
Александр Тумасян
Главный тренер
Рустем Хузин
Главный тренер
Александр Тумасян
Статистика матча Амкар (мол) - Ростов (мол)
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Ростов (мол)
- : -
20.11.2026
Родина (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Чертаново (мол)
1 : 1
06.11.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Ростов (мол)
1 : 4
30.10.2026
ЦСКА (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Факел (мол)
2 : 0
23.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Нижний Новгород (мол)
2 : 1
09.10.2026
Ростов (мол)
Информация о матче
Стадион:
Спортивный комплекс "Амкар"
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«Это че за бред, ***?». Карпин отреагировал на инсайд Карпова, что Юрана уволили за попытку сыграть договорной матч с «Ростовом»
2022.08.10 11:52
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Товарищеский матч. «Ростов» обыграл «Эстерсунд» на сборе в Марбелье
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