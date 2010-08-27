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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Раменское - Кр. Советов (мол)
Раменское - Кр. Советов (мол): обзор матча 27 августа 2010
Раменское
27.08.2010, пятница, 16:30
Россия. Молодежное первенство, 19 тур
3 : 2
Завершен
Кр. Советов (мол)
66'
Д. Халилович
80'
А. Семячкин
84'
Ш. Курбанов
30'
В. Павлов
76'
А. Ставпец
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Раменское - Кр. Советов (мол)
Замена
А. Власкин
️️️️
А. Каряка
Замена
А. Брагин
️️️️
А. Колодко
ГОЛ! 3:2!
Ш. Курбанов
Замена
А. Елисеев
️️️️
С. Ткачев
ГОЛ! 2:2!
А. Семячкин
Желтая карточка
А. Анисимов
ГОЛ! 1:2!
А. Ставпец
Вторая желтая
Ж. Оганесян
Замена
Д. Майкич
️️️️
А. Салугин
Замена
Д. Гриднев
️️️️
Х. Карлос Эскобар
Замена
А. Буданов
️️️️
И. Егошкин
ГОЛ! 1:1!
Д. Халилович
Замена
Ш. Курбанов
️️️️
К. Кулешов
Желтая карточка
Ж. Оганесян
Замена
А. Ставпец
️️️️
В. Павлов
Замена
О. Самсонов
️️️️
Д. Ковба
Замена
А. Семячкин
️️️️
Д. Зинович
Замена
Ж. Оганесян
️️️️
Д. Никитинский
Замена
А. Романов
️️️️
В. Чилюшкин
Замена
А. Анисимов
️️️️
Н. Лапин
ГОЛ! 0:1!
В. Павлов
14'
Желтая карточка
С. Ткачев
Желтая карточка
Е. Зверев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Раменское
24
Виталий Чилюшкин
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
0
Денис Халилович
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
38
Дмитрий Зинович
ЛП
53
Александр Колодко
ЦП
28
Виктор Кузьмичев
ЦП
5
Андрей Каряка
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
9
Кирилл Кулешов
ЦФ
Кр. Советов (мол)
22
Николай Цыган
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
17
Алексей Хрущев
ЛП
89
Игорь Егошкин
ЦП
13
Евгений Зверев
ЦП
2
Денис Ковба
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
88
Хуан Карлос Эскобар
АП
69
Василий Павлов
ЦФ
77
Александр Салугин
ЦФ
Раменское
35
Александр Романов
ВР
33
Шамиль Курбанов
ЦЗ
18
Александр Власкин
ЦЗ
80
Артем Брагин
ЦП
21
Артем Анисимов
ЦП
22
Жора Оганесян
ЦП
28
Александр Семячкин
ЦП
Кр. Советов (мол)
30
Никита Алексеев
ВР
4
Даниель Майкич
ЦП
44
Александр Буданов
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
36
Олег Самсонов
ПП
16
Александр Ставпец
ПВ
3-1-5-1
24
Чилюшкин
3
Плопа
0
Халилович
27
Молодцов
9
Лапин
38
Зинович
28
Кузьмичев
5
Каряка
7
Никитинский
53
Колодко
9
Кулешов
2-5-1-2
22
Цыган
2
Хозин
26
Васиев
89
Егошкин
13
Зверев
2
Ковба
11
Ткачев
17
Хрущев
88
Эскобар
77
Салугин
69
Павлов
53
Колодко
80
Брагин
80
Брагин
53
Колодко
9
Лапин
21
Анисимов
21
Анисимов
9
Лапин
9
Кулешов
33
Курбанов
33
Курбанов
9
Кулешов
5
Каряка
18
Власкин
18
Власкин
5
Каряка
7
Никитинский
22
Оганесян
22
Оганесян
7
Никитинский
38
Зинович
28
Семячкин
28
Семячкин
38
Зинович
24
Чилюшкин
35
Романов
35
Романов
24
Чилюшкин
77
Салугин
4
Майкич
4
Майкич
77
Салугин
89
Егошкин
44
Буданов
44
Буданов
89
Егошкин
88
Эскобар
56
Гриднев
56
Гриднев
88
Эскобар
11
Ткачев
4
Елисеев
4
Елисеев
11
Ткачев
2
Ковба
36
Самсонов
36
Самсонов
2
Ковба
69
Павлов
16
Ставпец
16
Ставпец
69
Павлов
Остались в запасе
Раменское
Кр. Советов (мол)
30
Никита Алексеев
ВР
Остались в запасе
Остались в запасе
30
Никита Алексеев
ВР
Статистика матча Раменское - Кр. Советов (мол)
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
4 : 0
19.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Раменское
4 : 1
11.11.2010
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак Нч (мол)
2 : 1
04.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Раменское
3 : 1
30.10.2010
ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
Раменское
0 : 0
22.10.2010
Ахмат (мол)
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Информация о матче
Стадион:
Сатурн, 2-е поле
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