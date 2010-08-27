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Бундеслига 2026/2027
Кайзерслаутерн - Бавария
Кайзерслаутерн - Бавария: обзор матча 27 августа 2010
Кайзерслаутерн
27.08.2010, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 2 тур
2 : 0
Завершен
Бавария
36'
И. Иличевич
37'
С. Лакич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайзерслаутерн - Бавария
Вторая желтая
И. Иличевич
+2
Замена
Б. Шульц
️️️️
К. Тифферт
Замена
Э. Хоффер
️️️️
С. Лакич
Замена
М. Гомес
️️️️
М. Клозе
Замена
Т. Кроос
️️️️
И. Олич
Замена
Д. Праньич
️️️️
Д. Контенто
Замена
К. Вальх
️️️️
А. Немец
Желтая карточка
И. Иличевич
ГОЛ! 2:0!
С. Лакич
Пас отдал
И. Иличевич
ГОЛ! 1:0!
И. Иличевич
Пас отдал
Ф. Дик
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайзерслаутерн
21
Тобиас Зиппель
ВР
18
Леон Йессен
ЛЗ
25
Мартин Амедик
(К)
ЦЗ
20
Родней
ЦЗ
23
Флориан Дик
ПЗ
16
Иво Иличевич
ЛП
21
Оливер Кирх
ЦП
20
Иржи Билек
ЦП
8
Кристиан Тифферт
ПП
37
Адам Немец
ЦФ
29
Срджан Лакич
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
Бавария
22
Ханс-Йорг Бутт
ВР
26
Диего Контенто
ЛЗ
5
Даниэль ван Бюйтен
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
21
Филипп Лам
ПЗ
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
6
Марк ван Боммел
(К)
ЦП
40
Ивица Олич
АП
7
Франк Рибери
ПП
11
Мирослав Клозе
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Луи ван Гаал
Кайзерслаутерн
1
Кевин Трапп
ВР
0
Александер Бугера
ЛЗ
2
Ян Шимунек
ЦЗ
8
Бастиан Шульц
ЦП
33
Клеменс Вальх
ПП
27
Эрвин Хоффер
ЦФ
18
Чадли Амри
ЦФ
Бавария
1
Томас Крафт
ВР
32
Даниэль Праньич
ЛЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
16
Андреас Оттль
ЦП
8
Тони Кроос
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
27
Марио Гомес
ЦФ
4-4-2
21
Зиппель
18
Йессен
25
Амедик
20
Родней
23
Дик
16
Иличевич
21
Кирх
20
Билек
8
Тифферт
29
Лакич
37
Немец
4-3-1-2
22
Бутт
21
Лам
5
ван Бюйтен
28
Бадштубер
26
Контенто
7
Рибери
6
ван Боммел
31
Швайнштайгер
40
Олич
13
Мюллер
11
Клозе
8
Тифферт
8
Шульц
8
Шульц
8
Тифферт
37
Немец
33
Вальх
33
Вальх
37
Немец
29
Лакич
27
Хоффер
27
Хоффер
29
Лакич
26
Контенто
32
Праньич
32
Праньич
26
Контенто
40
Олич
8
Кроос
8
Кроос
40
Олич
11
Клозе
27
Гомес
27
Гомес
11
Клозе
Остались в запасе
Кайзерслаутерн
Бавария
1
Кевин Трапп
ВР
0
Александер Бугера
ЛЗ
2
Ян Шимунек
ЦЗ
18
Чадли Амри
ЦФ
Главный тренер
Марко Курц
1
Томас Крафт
ВР
44
Анатолий Тимощук
ОП
16
Андреас Оттль
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
Главный тренер
Луи ван Гаал
Остались в запасе
1
Кевин Трапп
ВР
0
Александер Бугера
ЛЗ
2
Ян Шимунек
ЦЗ
18
Чадли Амри
ЦФ
Остались в запасе
1
Томас Крафт
ВР
44
Анатолий Тимощук
ОП
16
Андреас Оттль
ЦП
34
Хамит Алтынтоп
ПП
Главный тренер
Марко Курц
Главный тренер
Луи ван Гаал
Статистика матча Кайзерслаутерн - Бавария
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
- : -
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Кайзерслаутерн
2 : 0
17.10.2026
Бохум
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Флориан Майер
(Бургдорф)
Стадион:
Фритц Вальтер
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