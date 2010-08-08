Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
июль 2010
август 2010
Россия. Премьер-Лига 2010, 16 тур
Сибирь
0 : 1
Леон Сатурн
Матч завершен
Рубин
2 : 1
Томь
Матч завершен
Алания
1 : 0
Спартак-Нальчик
Матч завершен
Россия. Второй Дивизион. Зона Восток 2010, 20 тур
1 : 1
Енисей
Матч завершен
4 : 1
Матч завершен
Чита
1 : 1
Сахалин
Матч завершен
Байкал
3 : 1
Смена
Матч завершен
Товарищеские матчи 2010
Селтик
1 : 2
Блэкберн
Матч завершен
Байер
2 : 1
Фортуна
Матч завершен
Наполи
0 : 0
Болонья
Матч завершен
Вильярреал
2 : 2
Бешикташ
Матч завершен
Тенерифе
1 : 0
Сарагоса
Матч завершен
Франция. Лига 1 (2010/2011), 1 тур
Монпелье
1 : 0
Бордо
Матч завершен
Россия. Второй Дивизион. Зона Юг 2010, 19 тур
Ангушт
0 : 0
Матч завершен
1 : 1
Дружба
Матч завершен
Динамо Ставрополь
3 : 2
МИТОС
Матч завершен
0 : 0
Армавир
Матч завершен
Машук-КМВ
2 : 0
Матч завершен
0 : 3
Астрахань
Тех. поражение
СКА
1 : 1
Матч завершен
0 : 1
Черноморец
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2010/2011), 1 тур
Кардифф
1 : 1
Шеффилд Юнайтед
Матч завершен
США. МЛС 2010
Канзаc Сити
1 : 1
Реал Солт-Лейк
Матч завершен
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
Ди Си Юнайтед
Матч завершен
Колорадо
1 : 0
Сан-Хосе
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2010/2011), 5 тур
Карпаты
2 : 1
Арсенал
Матч завершен
Таврия
0 : 1
Днепр
Матч завершен
Динамо
1 : 0
Металлург
Матч завершен
Австрия. Бундеслига (2010/2011), 4 тур
Штурм
0 : 2
Рапид
Матч завершен
Аустрия
0 : 1
Рид
Матч завершен
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011), 2 тур
Гент
0 : 4
Генк
Матч завершен
0 : 0
Серкль Брюгге
Матч завершен
Дания. Супер-Лига (2010/2011), 4 тур
Хорсенс
0 : 0
Рандерс
Матч завершен
Нордшелланд
1 : 3
Брондбю
Матч завершен
Люнгбю
1 : 0
Сендерийск
Матч завершен
Оденсе
2 : 3
Копенгаген
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2010/2011), 1 тур
Гронинген
2 : 2
Аякс
Матч завершен
Фейеноорд
3 : 1
Утрехт
Матч завершен
Витесс
3 : 1
АДО Ден Хааг
Матч завершен
НАК Бреда
1 : 1
АЗ Алкмаар
Матч завершен
Швейцария. Супер-Лига (2010/2011), 4 тур
Люцерн
2 : 3
Сьон
Матч завершен
Тун
3 : 0
Санкт-Галлен
Матч завершен
Грассхоппер
1 : 2
Янг Бойз
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011), 4 тур
Сигма
3 : 0
Усти-над-Лабем
Матч завершен
Млада Болеслав
3 : 0
Пршибрам
Матч завершен
Слован
1 : 1
Яблонец
Матч завершен
Спарта
4 : 0
Баник
Матч завершен