Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Арсенал
Карпаты - Арсенал: обзор матча 08 августа 2010
Карпаты
08.08.2010, воскресенье, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 5 тур
2 : 1
Завершен
Арсенал
4'
Д. Кожанов
90+4'
В. Батиста
45+2'
М. Шацких (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпаты - Арсенал
Желтая карточка
В. Батиста
+4
+4
Желтая карточка
В. Рева
ГОЛ! 2:1!
В. Батиста
+4
Желтая карточка
А. Ткачук
+1
Замена
С. Миколюнас
️️️️
М. Шацких
Замена
С. Самодин
️️️️
И. Мазилу
Желтая карточка
А. Грицай
Замена
В. Гудыма
️️️️
С. Зенев
Замена
С. Годвин
️️️️
Г. Баранец
Замена
А. Хомин
️️️️
А. Богданов
+2
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Шацких
+1
Желтая карточка
М. Бартулович
Замена
В. Батиста
️️️️
А. Гурули
10'
ГОЛ! 1:0!
Д. Кожанов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
22
Андрей Тлумак
ВР
22
Данило Авелар
ЛЗ
4
Иван Милошевич
ЦЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
44
Артем Федецкий
ПЗ
19
Андрей Ткачук
ОП
9
Александр Гурули
ЦП
9
Денис Кожанов
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
6
Григорий Баранец
АП
20
Сергей Зенев
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Арсенал
1
Виталий Рева
ВР
23
Богдан Шершун
ЦЗ
6
Флорин Шоава
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
48
Александр Данилов
ПЗ
16
Максим Шацких
ЦП
11
Артем Старгородский
ЦП
90
Андрей Богданов
ЦП
35
Александр Грицай
ЦП
7
Ионуц Мазилу
ЦФ
21
Младен Бартулович
ЦФ
Карпаты
23
Роман Мисак
ВР
19
Борис Баранец
ЛЗ
29
Евгений Тарасенко
ЦЗ
15
Тарас Петривский
ПЗ
7
Самсон Годвин
ОП
36
Владимир Гудыма
ЦФ
80
Вильям Батиста
ЦФ
Арсенал
23
Сергей Погорелый
ВР
44
Сергей Симоненко
ЛЗ
55
Сергей Матюхин
ЦЗ
13
Саулюс Миколюнас
ПЗ
50
Ика Мепория
ЦП
4
Андрей Хомин
ЦП
22
Сергей Самодин
ЦФ
4-1-3-1-1
22
Тлумак
22
Авелар
4
Милошевич
4
Тубич
44
Федецкий
19
Ткачук
9
Гурули
9
Кожанов
16
Худобяк
6
Баранец
20
Зенев
4-4-2
1
Рева
48
Данилов
23
Шершун
6
Шоава
38
Ещенко
11
Старгородский
90
Богданов
35
Грицай
16
Шацких
21
Бартулович
7
Мазилу
20
Зенев
36
Гудыма
36
Гудыма
20
Зенев
6
Баранец
7
Годвин
7
Годвин
6
Баранец
9
Гурули
80
Батиста
80
Батиста
9
Гурули
16
Шацких
13
Миколюнас
13
Миколюнас
16
Шацких
90
Богданов
4
Хомин
4
Хомин
90
Богданов
7
Мазилу
22
Самодин
22
Самодин
7
Мазилу
Остались в запасе
Карпаты
Арсенал
29
Евгений Тарасенко
ЦЗ
23
Роман Мисак
ВР
19
Борис Баранец
ЛЗ
15
Тарас Петривский
ПЗ
Главный тренер
Олег Кононов
50
Ика Мепория
ЦП
23
Сергей Погорелый
ВР
44
Сергей Симоненко
ЛЗ
55
Сергей Матюхин
ЦЗ
Остались в запасе
29
Евгений Тарасенко
ЦЗ
23
Роман Мисак
ВР
19
Борис Баранец
ЛЗ
15
Тарас Петривский
ПЗ
Остались в запасе
50
Ика Мепория
ЦП
23
Сергей Погорелый
ВР
44
Сергей Симоненко
ЛЗ
55
Сергей Матюхин
ЦЗ
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Карпаты - Арсенал
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Арсенал
Украина. Плей-офф, 32 тур
Арсенал
2 : 3
29.05.2019
Карпаты
Украина. Плей-офф, 31 тур
Десна
1 : 0
25.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 30 тур
Арсенал
1 : 1
21.05.2019
Олимпик
Украина. Плей-офф, 29 тур
Ворскла
2 : 0
18.05.2019
Арсенал
Украина. Плей-офф, 28 тур
Арсенал
3 : 3
12.05.2019
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
Украина
Новости команд
Все
Карпаты
Арсенал
«Харьков» – «Карпаты»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Харькова» и «Карпат» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Карпаты» – «Кудровка»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Карпат» и «Кудровки» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Эпицентр» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
«Харьков» – «Карпаты»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Харькова» и «Карпат» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Карпаты» – «Кудровка»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Премьер-лига: шансы «Карпат» и «Кудровки» на победу в матче 11 тура
1 ноября
«Эпицентр» – «Харьков»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 октября 2026
24 октября
Товарищеские матчи. «Локомотив» и «Арсенал» минимально обыграли «Целе» и «Карабах»
2021.07.11 20:05
1
КДК оштрафовал «Спартак» и «Арсенал» суммарно почти на 1 миллион рублей из-за беспорядков на трибунах
2021.05.06 18:49
5
Шипшев, Евсеев и Черевченко – претенденты на звание лучшего тренера РПЛ в декабре
2019.12.10 10:44
6
Экс-тренер «Спартака» Грозный покинул киевский «Арсенал»
2019.01.09 15:32
3
Фанаты «Карпат» на матче чемпионата Украины сожгли российский флаг
2018.12.03 22:47
25
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+