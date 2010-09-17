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август 2010
сентябрь 2010
Южноамериканский Кубок 2010, Финал, первый матч
Ньюэллс Олд Бойз
1 : 0
Эстудиантес
Матч завершен
Дефенсор Спортинг
9 : 0
Спорт Уанкайо
Матч завершен
Санта-Фе
2 : 1
Каракас
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2010/2011), 4 тур
Айнтрахт
0 : 1
Фрайбург
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство 2010, 21 тур
Амкар (мол)
3 : 2
Кр. Советов (мол)
Матч завершен
Раменское
2 : 1
Динамо (мол)
Матч завершен
3 : 2
Ростов (мол)
Матч завершен
Англия. Чемпионшип (2010/2011), 7 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
Лидс
Матч завершен
США. МЛС 2010
Даллас
2 : 2
Нью-Йорк Ред Буллз
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2010/2011), 10 тур
Металлург
1 : 2
Металлург
Матч завершен
Волынь
3 : 1
Мариуполь
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2010/2011), 5 тур
Трабзонспор
1 : 3
Манисаспор
Матч завершен
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011), 7 тур
Мехелен
1 : 0
Стандард
Матч завершен
Голландия. Эредивизие (2010/2011), 6 тур
Де Графсхап
3 : 2
Херенвен
Матч завершен
Португалия. Высшая лига (2010/2011), 5 тур
Ольяненси
2 : 0
Портимоненси
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011), 9 тур
Яблонец
1 : 2
Виктория
Матч завершен