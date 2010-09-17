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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Фрайбург
Айнтрахт - Фрайбург: обзор матча 17 сентября 2010
Айнтрахт
17.09.2010, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
0 : 1
Завершен
Фрайбург
89'
Я. Розенталь
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Фрайбург
Желтая карточка
Я. Розенталь
Замена
Крис
️️️️
М. Франц
Замена
О. Топрак
️️️️
Я. Абдессадки
ГОЛ! 0:1!
Я. Розенталь
Желтая карточка
Г. Цавеллас
Замена
Ю. Коркмаз
️️️️
Б. Кёлер
Замена
М. Нику
️️️️
С. Макиади
Замена
Кайо
️️️️
А. Майер
Желтая карточка
Я. Абдессадки
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Ока Николов
ВР
23
Марко Русс
ЦЗ
5
Майк Франц
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
18
Бенджамин Кёлер
ЛП
27
Пирмин Швеглер
ЦП
14
Александер Майер
ЦП
7
Халил Алтынтоп
АП
2
Патрик Окс
ПП
33
Теофанис Гекас
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Фрайбург
1
Оливер Бауманн
ВР
11
Феликс Баcтианс
ЛЗ
5
Хайко Бучер
ЦЗ
4
Оливер Барт
ЦЗ
23
Менсур Муйджа
ПЗ
23
Юлиан Шустер
ЦП
16
Седрик Макиади
ЦП
14
Антон Путило
ЦП
10
Ян Розенталь
АП
6
Ясин Абдессадки
ПП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Робин Дутт
Айнтрахт
1
Ральф Ферманн
ВР
14
Крис
ЦЗ
30
Кайо
ЦП
13
Рикардо Кларк
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
29
Маркос Альварес
ЦФ
55
Юмит Коркмаз
ЦФ
Фрайбург
21
Мануэль Зальц
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
8
Максимилиан Нику
ЛП
19
Даниэль Уильямс
ЦП
0
Ивица Банович
ЦП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
22
Кишо Яно
ЦФ
4-4-1-1
1
Николов
23
Русс
5
Франц
33
Цавеллас
2
Юнг
18
Кёлер
27
Швеглер
14
Майер
2
Окс
7
Алтынтоп
33
Гекас
4-4-1-1
1
Бауманн
23
Муйджа
5
Бучер
4
Барт
11
Баcтианс
6
Абдессадки
16
Макиади
14
Путило
23
Шустер
10
Розенталь
61
Сиссе
5
Франц
14
Крис
14
Крис
5
Франц
14
Майер
30
Кайо
30
Кайо
14
Майер
18
Кёлер
55
Коркмаз
55
Коркмаз
18
Кёлер
6
Абдессадки
21
Топрак
21
Топрак
6
Абдессадки
16
Макиади
8
Нику
8
Нику
16
Макиади
Остались в запасе
Айнтрахт
Фрайбург
29
Маркос Альварес
ЦФ
1
Ральф Ферманн
ВР
13
Рикардо Кларк
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
Главный тренер
Михаэль Скиббе
22
Кишо Яно
ЦФ
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
21
Мануэль Зальц
ВР
19
Даниэль Уильямс
ЦП
0
Ивица Банович
ЦП
Главный тренер
Робин Дутт
Остались в запасе
29
Маркос Альварес
ЦФ
1
Ральф Ферманн
ВР
13
Рикардо Кларк
ЦП
8
Сонни Киттель
ЦП
Остались в запасе
22
Кишо Яно
ЦФ
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
21
Мануэль Зальц
ВР
19
Даниэль Уильямс
ЦП
0
Ивица Банович
ЦП
Главный тренер
Михаэль Скиббе
Главный тренер
Робин Дутт
Статистика матча Айнтрахт - Фрайбург
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
1 : 0
16.10.2026
Кельн
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Главный судья:
Гюнтер Перль
(Мюнхен)
Стадион:
Дойче банк Парк
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