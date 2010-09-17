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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Амкар (мол) - Кр. Советов (мол)
Амкар (мол) - Кр. Советов (мол): обзор матча 17 сентября 2010
Амкар (мол)
17.09.2010, пятница, 13:00
Россия. Молодежное первенство, 21 тур
3 : 2
Завершен
Кр. Советов (мол)
25'
И. Михалев
40'
И. Михалев
28'
Х. Карлос Эскобар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар (мол) - Кр. Советов (мол)
Замена
️️️️
Х. Карлос Эскобар
Замена
️️️️
И. Михалев
Желтая карточка
Л. Жинко
Замена
️️️️
Е. Тюкалов
Замена
️️️️
С. Ткачев
Замена
️️️️
А. Ставпец
Замена
️️️️
Д. Ковба
Замена
️️️️
А. Гадзаов
Замена
️️️️
Д. Соколов
ГОЛ! 2:1!
И. Михалев
Замена
️️️️
А. Скворцов
ГОЛ! 1:1!
Х. Карлос Эскобар
ГОЛ! 1:0!
И. Михалев
Желтая карточка
В. Ржевский
Желтая карточка
Е. Зверев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар (мол)
35
Дмитрий Ершов
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
4
Артем Морыганов
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
25
Дмитрий Соколов
ЛП
35
Артур Гадзаов
ЦП
0
Лука Жинко
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
39
Илья Михалев
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Кр. Советов (мол)
22
Николай Цыган
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
43
Дмитрий Костяев
ЛЗ
45
Владимир Ржевский
ЦЗ
2
Владимир Хозин
ЦЗ
17
Алексей Хрущев
ЛП
13
Евгений Зверев
ЦП
2
Денис Ковба
ЦП
11
Сергей Ткачев
ЦП
88
Хуан Карлос Эскобар
АП
16
Александр Ставпец
ПВ
Амкар (мол)
44
Сергей Синельников
ВР
4-3-1-2
35
Ершов
30
Идову
4
Морыганов
25
Смирнов
2
Морозов
25
Соколов
0
Жинко
35
Гадзаов
7
Тюкалов
39
Михалев
92
Скворцов
4-4-2
22
Цыган
26
Васиев
45
Ржевский
2
Хозин
43
Костяев
13
Зверев
2
Ковба
11
Ткачев
17
Хрущев
16
Ставпец
88
Эскобар
Остались в запасе
Амкар (мол)
Кр. Советов (мол)
44
Сергей Синельников
ВР
Главный тренер
Рустем Хузин
Остались в запасе
44
Сергей Синельников
ВР
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Амкар (мол) - Кр. Советов (мол)
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
2 : 1
21.11.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Кр. Советов (мол)
3 : 4
08.11.2025
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Зенит (мол)
3 : 0
31.10.2025
Кр. Советов (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
17.10.2025
Кр. Советов (мол)
Информация о матче
Стадион:
Спортивный комплекс "Амкар"
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Амкар (мол)
Кр. Советов (мол)
Легенда «Крыльев Советов» Бобер покинул клуб
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2018.04.13 15:58
Легенда «Крыльев Советов» Бобер покинул клуб
2025.12.10 18:53
Матч молодежек «Тамбова» и «Крыльев Советов» доиграют с 83-й минуты. Судья ошибочно прекратил встречу
2020.03.18 15:12
2
Молодежное первенство. «Зенит» проиграл «Крыльям Советов» со счетом 1:5, Соколов оформил покер
2019.10.26 21:10
8
Молодежное первенство. «Енисей» дома всухую проиграл «Крыльям Советов»
2018.08.26 10:55
1
Молодежное первенство. «Локомотив» в большинстве всухую уступил «Крыльям Советов»
2018.08.19 12:17
1
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