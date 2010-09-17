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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Раменское - Динамо (мол)
Раменское - Динамо (мол): обзор матча 17 сентября 2010
Раменское
17.09.2010, пятница, 14:00
Россия. Молодежное первенство, 21 тур
2 : 1
Завершен
Динамо (мол)
5'
А. Молодцов
75'
Ш. Курбанов
90'
А. Лобков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Раменское - Динамо (мол)
ГОЛ! 2:1!
А. Лобков
Замена
В. Торшенцев
️️️️
Л. Ковель
Замена
Е. Дегтярев
️️️️
А. Колодко
Замена
Д. Тихонов
️️️️
Г. Евстегнеев
ГОЛ! 2:0!
Ш. Курбанов
Желтая карточка
И. Логуа
Замена
Ш. Курбанов
️️️️
Н. Лапин
Замена
К. Кулешов
️️️️
А. Семячкин
Замена
В. Шпырев
️️️️
П. Евсеев
Замена
А. Брагин
️️️️
Д. Зинович
Желтая карточка
Ю. Петраков
Замена
А. Орнат
️️️️
О. Валов
Замена
Ж. Оганесян
️️️️
А. Анисимов
Замена
А. Романов
️️️️
А. Ребров
Замена
С. Панов
️️️️
Е. Пузин
ГОЛ! 1:0!
А. Молодцов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Раменское
32
Артем Ребров
ВР
18
Александр Власкин
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
11
Леонид Ковель
ПЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
38
Дмитрий Зинович
ЛП
21
Артем Анисимов
ЦП
53
Александр Колодко
ЦП
28
Александр Семячкин
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
Динамо (мол)
22
Евгений Пузин
ВР
69
Александр Лобков
ЦЗ
15
Александр Каракин
ЦЗ
5
Неманья Мьюшкович
ЦЗ
5
Никита Сергеев
ЦЗ
5
Павел Евсеев
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
88
Олег Валов
ЦП
17
Виталий Комисов
ЦП
34
Григорий Евстегнеев
ЦП
77
Юрий Петраков
ПП
Раменское
35
Александр Романов
ВР
33
Шамиль Курбанов
ЦЗ
22
Жора Оганесян
ЦП
80
Артем Брагин
ЦП
11
Евгений Дегтярев
ЦП
99
Владимир Торшенцев
ЦП
9
Кирилл Кулешов
ЦФ
Динамо (мол)
13
Сергей Панов
ВР
77
Александр Бортник
ЦЗ
97
Дмитрий Тихонов
ЦП
19
Владимир Рыховский
ЦП
81
Андрей Жарков
ЦП
79
Андрей Орнат
ЦФ
20
Владимир Шпырев
ЦФ
4-1-5
32
Ребров
11
Ковель
18
Власкин
3
Плопа
27
Молодцов
9
Лапин
38
Зинович
53
Колодко
28
Семячкин
7
Никитинский
21
Анисимов
3-2-4
22
Пузин
5
Мьюшкович
5
Сергеев
5
Евсеев
7
Логуа
15
Каракин
77
Петраков
17
Комисов
34
Евстегнеев
88
Валов
21
Анисимов
22
Оганесян
22
Оганесян
21
Анисимов
38
Зинович
80
Брагин
80
Брагин
38
Зинович
28
Семячкин
9
Кулешов
9
Кулешов
28
Семячкин
9
Лапин
33
Курбанов
33
Курбанов
9
Лапин
53
Колодко
11
Дегтярев
11
Дегтярев
53
Колодко
11
Ковель
99
Торшенцев
99
Торшенцев
11
Ковель
32
Ребров
35
Романов
35
Романов
32
Ребров
88
Валов
79
Орнат
79
Орнат
88
Валов
5
Евсеев
20
Шпырев
20
Шпырев
5
Евсеев
34
Евстегнеев
97
Тихонов
97
Тихонов
34
Евстегнеев
22
Пузин
13
Панов
13
Панов
22
Пузин
Остались в запасе
Раменское
Динамо (мол)
77
Александр Бортник
ЦЗ
19
Владимир Рыховский
ЦП
81
Андрей Жарков
ЦП
Остались в запасе
Остались в запасе
77
Александр Бортник
ЦЗ
19
Владимир Рыховский
ЦП
81
Андрей Жарков
ЦП
Статистика матча Раменское - Динамо (мол)
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Анжи (мол)
4 : 0
19.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Раменское
4 : 1
11.11.2010
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак Нч (мол)
2 : 1
04.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Раменское
3 : 1
30.10.2010
ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
Раменское
0 : 0
22.10.2010
Ахмат (мол)
Динамо (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Динамо (мол)
1 : 3
06.11.2026
Урал (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Динамо (мол)
2 : 2
30.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Динамо (мол)
2 : 2
23.10.2026
Краснодар (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Динамо (мол)
2 : 2
16.10.2026
Ростов (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо (мол)
2 : 3
09.10.2026
Родина (мол)
Информация о матче
Стадион:
Сатурн, 2-е поле
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