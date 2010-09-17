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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Волынь - Мариуполь
Волынь - Мариуполь: обзор матча 17 сентября 2010
Волынь
17.09.2010, пятница, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 10 тур
3 : 1
Завершен
Мариуполь
61'
С. Параскив
74'
Майкон
90+4'
С. Стевич
90'
И. Тищенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волынь - Мариуполь
ГОЛ! 3:1!
С. Стевич
+4
Желтая карточка
А. Савин
ГОЛ! 2:1!
И. Тищенко
Желтая карточка
И. Скоба
Красная карточка
А. Путивцев
Желтая карточка
А. Антонов
ГОЛ! 2:0!
Майкон
Замена
И. Скоба
️️️️
В. Гошкодеря
Замена
И. Кривошеенко
️️️️
В. Насибулин
ГОЛ! 1:0!
С. Параскив
Замена
Е. Павлов
️️️️
С. Рачич
Замена
Е. Пичкур
️️️️
А. Няга
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
29
Андрей Гринченко
ЛЗ
91
Богдан Бутко
ЦЗ
14
Владислав Ващук
ЦЗ
35
Саша Стевич
ОП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
99
Виталий Гошкодеря
ЦП
34
Сорин Параскив
ЦП
16
Адриан Няга
ПП
11
Стеван Рачич
ЦФ
5
Майкон
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Мариуполь
1
Всеволод Романенко
ВР
5
Артем Путивцев
ЛЗ
56
Иван Козориз
ЛЗ
3
Мантас Самусевас
ЦЗ
4
Вадим Мельник
ЦЗ
13
Сергей Яворский
ЦЗ
14
Артем Савин
ПЗ
99
Константин Ярошенко
ЦП
19
Игорь Тищенко
ЦП
89
Владислав Насибулин
ПП
69
Алексей Антонов
ЦФ
Главный тренер
Илья Близнюк
Волынь
80
Николай Павленко
ВР
30
Сергей Симинин
ЦЗ
15
Роман Максимюк
ЛП
77
Евгений Пичкур
ЛП
17
Роман Карасюк
ЦП
88
Игорь Скоба
ЦП
18
Евгений Павлов
ЦФ
Мариуполь
1
Вадим Деонас
ВР
14
Артур Западня
ЛЗ
24
Игорь Чучман
ЦЗ
27
Андриан Пуканыч
ЦП
55
Георгий Габедава
ЦФ
13
Артем Черный
ЦФ
11
Иван Кривошеенко
ЦФ
3-1-4-2
42
Недилько
29
Гринченко
14
Ващук
91
Бутко
35
Стевич
11
Шарпар
99
Гошкодеря
34
Параскив
16
Няга
5
Майкон
11
Рачич
3-2-3-1
1
Романенко
3
Самусевас
4
Мельник
13
Яворский
14
Савин
56
Козориз
89
Насибулин
19
Тищенко
99
Ярошенко
69
Антонов
16
Няга
77
Пичкур
77
Пичкур
16
Няга
99
Гошкодеря
88
Скоба
88
Скоба
99
Гошкодеря
11
Рачич
18
Павлов
18
Павлов
11
Рачич
89
Насибулин
11
Кривошеенко
11
Кривошеенко
89
Насибулин
Остались в запасе
Волынь
Мариуполь
80
Николай Павленко
ВР
17
Роман Карасюк
ЦП
30
Сергей Симинин
ЦЗ
15
Роман Максимюк
ЛП
Главный тренер
Виталий Кварцяный
55
Георгий Габедава
ЦФ
13
Артем Черный
ЦФ
1
Вадим Деонас
ВР
14
Артур Западня
ЛЗ
24
Игорь Чучман
ЦЗ
27
Андриан Пуканыч
ЦП
Главный тренер
Илья Близнюк
Остались в запасе
80
Николай Павленко
ВР
17
Роман Карасюк
ЦП
30
Сергей Симинин
ЦЗ
15
Роман Максимюк
ЛП
Остались в запасе
55
Георгий Габедава
ЦФ
13
Артем Черный
ЦФ
1
Вадим Деонас
ВР
14
Артур Западня
ЛЗ
24
Игорь Чучман
ЦЗ
27
Андриан Пуканыч
ЦП
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Главный тренер
Илья Близнюк
Статистика матча Волынь - Мариуполь
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Стадион:
Авангард
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