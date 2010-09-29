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Расписание матчей 29-09-2010

Все матчи Онлайн Завершенные Важные Избранные
08 пн 09 Вчера 10 Сегодня 11 Завтра 12 пт
август 2010
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5
сентябрь 2010
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3
октябрь 2010
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Предыдущий день Следующий день
Лига Чемпионов (2010/2011). группа A, 2 тур
29 сентября, 22:45
Тоттенхэм
4 : 1
Твенте
Матч завершен
29 сентября, 22:45
Интер
4 : 0
Вердер
Матч завершен
Лига Чемпионов (2010/2011). группа D, 2 тур
29 сентября, 20:30
Рубин
1 : 1
Барселона
Матч завершен
29 сентября, 22:45
Панатинаикос
0 : 2
Копенгаген
Матч завершен
Лига Чемпионов (2010/2011). группа B, 2 тур
29 сентября, 22:45
Хапоэль
1 : 3
Лион
Матч завершен
29 сентября, 22:45
Шальке-04
2 : 0
Бенфика
Матч завершен
Лига Чемпионов (2010/2011). группа C, 2 тур
29 сентября, 22:45
Валенсия
0 : 1
Манчестер Юнайтед
Матч завершен
29 сентября, 22:45
Рейнджерс
1 : 0
Бурсаспор
Матч завершен
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад 2010, 30 тур Таблица
29 сентября, 15:00
2 : 1
Череповец
Матч завершен
29 сентября, 15:00
2 : 2
Текстильщик
Матч завершен
29 сентября, 16:00
1 : 0
Матч завершен
29 сентября, 16:00
Волга
4 : 0
Спартак К
Матч завершен
29 сентября, 16:00
3 : 0
ЦРФСО
Матч завершен
29 сентября, 17:00
Псков
4 : 2
Матч завершен
29 сентября, 18:00
Торпедо Вл
3 : 0
Матч завершен
29 сентября, 18:00
0 : 0
Матч завершен
Россия
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