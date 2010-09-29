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август 2010
сентябрь 2010
Лига Чемпионов (2010/2011). группа A, 2 тур
Тоттенхэм
4 : 1
Твенте
Матч завершен
Интер
4 : 0
Вердер
Матч завершен
Лига Чемпионов (2010/2011). группа D, 2 тур
Рубин
1 : 1
Барселона
Матч завершен
Панатинаикос
0 : 2
Копенгаген
Матч завершен
Лига Чемпионов (2010/2011). группа B, 2 тур
Хапоэль
1 : 3
Лион
Матч завершен
Шальке-04
2 : 0
Бенфика
Матч завершен
Лига Чемпионов (2010/2011). группа C, 2 тур
Валенсия
0 : 1
Манчестер Юнайтед
Матч завершен
Рейнджерс
1 : 0
Бурсаспор
Матч завершен
Россия. Второй Дивизион. Зона Запад 2010, 30 тур
2 : 1
Череповец
Матч завершен
2 : 2
Текстильщик
Матч завершен
1 : 0
Матч завершен
Волга
4 : 0
Спартак К
Матч завершен
3 : 0
ЦРФСО
Матч завершен
Псков
4 : 2
Матч завершен
Торпедо Вл
3 : 0
Матч завершен
0 : 0
Матч завершен