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Лига чемпионов 2026/2027
Хапоэль ТА - Лион
Хапоэль ТА - Лион: обзор матча 29 сентября 2010
Хапоэль ТА
29.09.2010, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа B, 2 тур
1 : 3
Завершен
Лион
79'
В. Эньяма (П)
7'
М. Бастос (П)
36'
М. Бастос
90'
М. Пьянич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хапоэль ТА - Лион
ГОЛ! 1:3!
М. Пьянич
Замена
М. Гоналон
️️️️
М. Бастос
Желтая карточка
Ш. Абутбул
ГОЛ с пенальти! 1:2!
В. Эньяма
Желтая карточка
Д. Ловрен
Замена
М. Пьянич
️️️️
Й. Гуркюфф
Замена
Т. Тамуз
️️️️
Б. Саар
Желтая карточка
Ж. Пье
Замена
Ж. Пье
️️️️
Б. Гомис
Замена
Й. Шивхон
️️️️
Р. Рокки
Замена
Ш. Абутбул
️️️️
Э. Захави
Желтая карточка
И. Шехтер
Желтая карточка
Д. Бен-Даян
ГОЛ! 0:2!
М. Бастос
Желтая карточка
Д. Бриан
Желтая карточка
В. Бадир
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Бастос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хапоэль ТА
1
Винсент Эньяма
ВР
3
Дуглас Да Силва
ЦЗ
10
Валид Бадир
ЦЗ
12
Дани Бондарв
ПЗ
19
Давид Бен-Даян
ПЗ
7
Ромайн Рокки
ЦП
26
Авихай Ядин
ЦП
28
Гиль Вермут
ЦП
9
Бен Саар
ЦФ
9
Итай Шехтер
ЦФ
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Эли Гутман
Лион
1
Уго Льорис
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
15
Папе Диакате
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
15
Антони Ревейер
ПЗ
7
Мишел Бастос
ЛП
8
Йоанн Гуркюфф
ЦП
28
Жереми Тулалан
ЦП
4
Ким Чельстрем
ЦП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Хапоэль ТА
22
Галил Бен-Шанан
ВР
23
Омри Кенде
ЛЗ
16
Галь Шиш
ЛЗ
6
Беван Франсман
ЦЗ
18
Шай Абутбул
ЦП
18
Йосси Шивхон
ЦП
18
Тото Тамуз
АП
Лион
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
15
Миралем Пьянич
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
4-3-3
1
Эньяма
12
Бондарв
3
Да Силва
10
Бадир
19
Бен-Даян
7
Рокки
26
Ядин
28
Вермут
7
Захави
9
Шехтер
9
Саар
4-4-2
1
Льорис
15
Ревейер
15
Диакате
6
Ловрен
26
Сиссоко
8
Гуркюфф
28
Тулалан
4
Чельстрем
7
Бастос
7
Бриан
18
Гомис
7
Захави
18
Абутбул
18
Абутбул
7
Захави
7
Рокки
18
Шивхон
18
Шивхон
7
Рокки
9
Саар
18
Тамуз
18
Тамуз
9
Саар
18
Гомис
26
Пье
26
Пье
18
Гомис
7
Бастос
25
Гоналон
25
Гоналон
7
Бастос
8
Гуркюфф
15
Пьянич
15
Пьянич
8
Гуркюфф
Остались в запасе
Хапоэль ТА
Лион
6
Беван Франсман
ЦЗ
22
Галил Бен-Шанан
ВР
23
Омри Кенде
ЛЗ
16
Галь Шиш
ЛЗ
Главный тренер
Эли Гутман
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Паулу Фонсека
Остались в запасе
6
Беван Франсман
ЦЗ
22
Галил Бен-Шанан
ВР
23
Омри Кенде
ЛЗ
16
Галь Шиш
ЛЗ
Остались в запасе
1
Реми Веркутр
ВР
89
Ламин Гассама
ЦЗ
19
Клеман Гренье
ЦП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Эли Гутман
Главный тренер
Паулу Фонсека
Статистика матча Хапоэль ТА - Лион
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Хапоэль ТА
Лига конференций, 4 раунд
Хапоэль ТА
0 : 1
27.08.2026
Аталанта
Лига конференций, 4 раунд
Аталанта
0 : 0
20.08.2026
Хапоэль ТА
Лига конференций, 3 раунд
ГКС Катовице
2 : 1
12.08.2026
Хапоэль ТА
Лига конференций, 3 раунд
Хапоэль ТА
2 : 0
06.08.2026
ГКС Катовице
Лига конференций, 2 раунд
Лудогорец
2 : 2
30.07.2026
Хапоэль ТА
Лион
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
- : -
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига Европы, 3 тур
Хоффенхайм
3 : 0
22.10.2026
Лион
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Блумфилд
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