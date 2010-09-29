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Панатинаикос - Копенгаген
Панатинаикос - Копенгаген: обзор матча 29 сентября 2010
Панатинаикос
29.09.2010, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа D, 2 тур
0 : 2
Завершен
Копенгаген
28'
Д. Н'Дойе
37'
М. Вингаард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Панатинаикос - Копенгаген
Замена
Т. Делэни
️️️️
Клаудемир
Замена
С. Сантин
️️️️
Д. Н'Дойе
Желтая карточка
Г. Карагунис
Замена
Х. Норрегаард
️️️️
К. Боланьос
Замена
Д. Плесси
️️️️
С. Нинис
Желтая карточка
Д. Н'Дойе
Замена
Н. Спиропулос
️️️️
Л. Гарсия
Замена
Г. Карагунис
️️️️
К. Кацуранис
ГОЛ! 0:2!
М. Вингаард
ГОЛ! 0:1!
Д. Н'Дойе
10'
Желтая карточка
Клаудемир
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Панатинаикос
30
Александрос Цорвас
ВР
26
Лукас Винтра
ЦЗ
3
Хосу Саррьеги
ЦЗ
17
Стергиос Маринос
ПЗ
11
Сотирис Нинис
ЦП
28
Константинос Кацуранис
ЦП
15
Силва Жилберто
ЦП
23
Жуниор Симао
ЦП
0
Луис Гарсия
АП
5
Себастьян Лето
ЦФ
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Копенгаген
1
Йохан Виланд
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
25
Занка
ЦЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
10
Йеспер Гронкьяер
ЛП
10
Мартин Вингаард
ЛП
6
Клаудемир
ЦП
6
Вилльям Квист
ЦП
7
Кристиан Боланьос
ЦП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Панатинаикос
1
Орестис Карнезис
ВР
21
Никос Спиропулос
ЛЗ
8
Георгиос Иоаннидис
ЦЗ
4
Жан-Ален Бумсонг
ЦЗ
23
Дамьен Плесси
ЦП
8
Элини Димуцос
ЦП
14
Георгиос Карагунис
ЦП
Копенгаген
41
Ким Кристенсен
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
26
Петер Ларссон
ЦЗ
27
Томас Делэни
ОП
4
Хьялте Норрегаард
ЦП
31
Томас Кристенсен
ЦП
70
Сезар Сантин
ЦФ
3-4-1-2
30
Цорвас
26
Винтра
3
Саррьеги
17
Маринос
11
Нинис
15
Жилберто
23
Симао
28
Кацуранис
0
Луис Гарсия
12
Сиссе
5
Лето
4-5-1
1
Виланд
3
Поспех
25
Занка
15
Антонссон
17
Вендт
10
Гронкьяер
6
Клаудемир
6
Квист
7
Боланьос
10
Вингаард
14
Н'Дойе
11
Нинис
23
Плесси
23
Плесси
11
Нинис
0
Луис Гарсия
21
Спиропулос
21
Спиропулос
0
Луис Гарсия
28
Кацуранис
14
Карагунис
14
Карагунис
28
Кацуранис
7
Боланьос
4
Норрегаард
4
Норрегаард
7
Боланьос
6
Клаудемир
27
Делэни
27
Делэни
6
Клаудемир
14
Н'Дойе
70
Сантин
70
Сантин
14
Н'Дойе
Остались в запасе
Панатинаикос
Копенгаген
8
Георгиос Иоаннидис
ЦЗ
1
Орестис Карнезис
ВР
4
Жан-Ален Бумсонг
ЦЗ
8
Элини Димуцос
ЦП
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
26
Петер Ларссон
ЦЗ
41
Ким Кристенсен
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
31
Томас Кристенсен
ЦП
Главный тренер
Стале Солбаккен
Остались в запасе
8
Георгиос Иоаннидис
ЦЗ
1
Орестис Карнезис
ВР
4
Жан-Ален Бумсонг
ЦЗ
8
Элини Димуцос
ЦП
Остались в запасе
26
Петер Ларссон
ЦЗ
41
Ким Кристенсен
ВР
16
Брайан Овьедо
ЛЗ
31
Томас Кристенсен
ЦП
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча Панатинаикос - Копенгаген
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
- : -
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 2 тур
Кайрат
1 : 5
22.10.2026
Панатинаикос
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Информация о матче
Главный судья:
Уильям Коллам
(Беллсхилл)
Стадион:
Олимпийский
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