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Шальке-04 - Бенфика
Шальке-04 - Бенфика: обзор матча 29 сентября 2010
Шальке-04
29.09.2010, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа B, 2 тур
2 : 0
Завершен
Бенфика
73'
Д. Фарфан
85'
К. Хунтелаар
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шальке-04 - Бенфика
ГОЛ! 2:0!
К. Хунтелаар
Пас отдал
Д. Джонс
Замена
П. Клюге
️️️️
Х. Мануэль Хурадо
ГОЛ! 1:0!
Д. Фарфан
Пас отдал
Л. Шмитц
Замена
А. Кардек
️️️️
О. Кардосо
Травма
О. Кардосо
Замена
Д. Джонс
️️️️
И. Ракитич
Замена
П. Аймар
️️️️
Х. Савиола
Желтая карточка
Д. Фарфан
Замена
Х. Сарпей
️️️️
А. Учида
Желтая карточка
А. Учида
Желтая карточка
Х. Гарсия
Замена
Э. Сальвио
️️️️
Н. Гайтан
Желтая карточка
Н. Гайтан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Мануэль Нойер
(К)
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
14
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
21
Кристоф Метцельдер
ЦЗ
2
Ацуто Учида
ПЗ
32
Жоэль Матип
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
АП
8
Джефферсон Фарфан
ПП
7
Рауль
ЦФ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Бенфика
13
Роберто
ВР
25
Сезар Пейшоту
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
4
Луизао
(К)
ЦЗ
2
Макси Перейра
ПЗ
17
Фабиу Коэнтрау
ЛП
6
Хави Гарсия
ОП
22
Карлуш Мартинш
АП
10
Николас Гайтан
ПП
16
Хавьер Савиола
ЦФ
7
Оскар Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Шальке-04
33
Матиас Шобер
ВР
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
5
Николя Плестан
ЦЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
24
Пеер Клюге
ЦП
13
Джермейн Джонс
ЦП
16
Эду
ЦФ
Бенфика
31
Морейра
ВР
26
Сидней
ЦЗ
11
Эдуардо Сальвио
ЦП
8
Фелипе Менезес
ЦП
38
Аиртон
ЦП
10
Пабло Аймар
АП
14
Алан Кардек
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Нойер
26
Шмитц
14
Пападопулос
21
Метцельдер
2
Учида
32
Матип
11
Ракитич
8
Фарфан
14
Хурадо
21
Хунтелаар
7
Рауль
4-1-2-1-2
13
Роберто
2
Перейра
4
Луис
4
Луизао
25
Пейшоту
6
Хави Гарсия
10
Гайтан
17
Коэнтрау
22
Мартинш
7
Кардосо
16
Савиола
2
Учида
2
Сарпей
2
Сарпей
2
Учида
14
Хурадо
24
Клюге
24
Клюге
14
Хурадо
11
Ракитич
13
Джонс
13
Джонс
11
Ракитич
10
Гайтан
11
Сальвио
11
Сальвио
10
Гайтан
16
Савиола
10
Аймар
10
Аймар
16
Савиола
7
Кардосо
14
Кардек
14
Кардек
7
Кардосо
Остались в запасе
Шальке-04
Бенфика
33
Матиас Шобер
ВР
5
Николя Плестан
ЦЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
16
Эду
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
31
Морейра
ВР
26
Сидней
ЦЗ
8
Фелипе Менезес
ЦП
38
Аиртон
ЦП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
33
Матиас Шобер
ВР
5
Николя Плестан
ЦЗ
26
Эрик Йендришек
ЛП
16
Эду
ЦФ
Остались в запасе
31
Морейра
ВР
26
Сидней
ЦЗ
8
Фелипе Менезес
ЦП
38
Аиртон
ЦП
Главный тренер
Феликс Магат
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Шальке-04 - Бенфика
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Помощники судьи:
Ренато Фаверани
Андреа Стефани (оба Италия)
Стадион:
Фелтинс-Арена
Где смотреть матч:
"Спорт-Плюс" 22:30 (прямая)
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