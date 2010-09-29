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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Интер - Вердер
Интер - Вердер: обзор матча 29 сентября 2010
Интер
29.09.2010, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа A, 2 тур
4 : 0
Завершен
Вердер
21'
С. Это'О
27'
С. Это'О
34'
У. Снейдер
82'
С. Это'О
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Вердер
ГОЛ! 4:0!
С. Это'О
Пас отдал
Ф. Коутиньо
Замена
Ж. Оби
️️️️
Д. Станкович
Замена
С. Вагнер
️️️️
У. Алмейда
Желтая карточка
С. Предль
Замена
А. Хант
️️️️
М. Марин
Замена
Д. Сантон
️️️️
К. Киву
Травма
К. Киву
Замена
Л. Кастеллацци
️️️️
Ж. Сезар
Желтая карточка
Д. Йенсен
ГОЛ! 3:0!
У. Снейдер
Пас отдал
С. Это'О
ГОЛ! 2:0!
С. Это'О
ГОЛ! 1:0!
С. Это'О
Пас отдал
Э. Камбьяссо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
26
Кристиан Киву
ЛЗ
2
Иван Кордоба
(К)
ЦЗ
2
Лусио
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
5
Деян Станкович
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
14
Джонатан Биабиани
ПВ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Вердер
1
Тим Визе
ВР
16
Микаэль Сильвестр
ЛЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
(К)
ЦЗ
11
Весли
ПЗ
7
Даниэль Йенсен
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
22
Марко Марин
АП
6
Тим Боровски
АП
9
Угу Алмейда
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
18
Давиде Сантон
ПЗ
57
Фелице Наталино
ПЗ
11
Алессандро Мансини
ЛП
4
Салли Мунтари
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
8
Петри Пасанен
ЛЗ
16
Доминик Шмидт
ПЗ
17
Саид Хусейнович
ЦП
23
Феликс Кроос
ЦП
14
Аарон Хант
ЦП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
4-2-3-1
20
Сезар
26
Киву
2
Кордоба
2
Лусио
13
Майкон
91
Камбьяссо
5
Станкович
11
Коутиньо
10
Снейдер
14
Биабиани
9
Это'О
4-2-2-2
1
Визе
11
Весли
4
Предль
4
Мертезакер
16
Сильвестр
7
Йенсен
44
Баргфреде
22
Марин
6
Боровски
7
Арнаутович
9
Алмейда
20
Сезар
12
Кастеллацци
12
Кастеллацци
20
Сезар
26
Киву
18
Сантон
18
Сантон
26
Киву
5
Станкович
10
Оби
10
Оби
5
Станкович
22
Марин
14
Хант
14
Хант
22
Марин
9
Алмейда
2
Вагнер
2
Вагнер
9
Алмейда
Остались в запасе
Интер
Вердер
57
Фелице Наталино
ПЗ
11
Алессандро Мансини
ЛП
4
Салли Мунтари
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
17
Саид Хусейнович
ЦП
1
Себастьян Милиц
ВР
8
Петри Пасанен
ЛЗ
16
Доминик Шмидт
ПЗ
23
Феликс Кроос
ЦП
Главный тренер
Томас Шааф
Остались в запасе
57
Фелице Наталино
ПЗ
11
Алессандро Мансини
ЛП
4
Салли Мунтари
ЦП
31
Макдональд Марига
ЦП
Остались в запасе
17
Саид Хусейнович
ЦП
1
Себастьян Милиц
ВР
8
Петри Пасанен
ЛЗ
16
Доминик Шмидт
ПЗ
23
Феликс Кроос
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Томас Шааф
Статистика матча Интер - Вердер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
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Германия. Кубок, 1/16 финала
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3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Альберто Ундиано Мальенко
(Памплона)
Помощники судьи:
Фермин Мартинес Ибаньес
Хуан Юсте Хименес (оба - Испания)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:30 (прямая)
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