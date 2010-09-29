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Тоттенхэм - Твенте
Тоттенхэм - Твенте: обзор матча 29 сентября 2010
Тоттенхэм
29.09.2010, среда, 22:45
Лига Чемпионов, группа A, 2 тур
4 : 1
Завершен
Твенте
47'
Р. ван дер Ваарт
49'
Р. Павлюченко (П)
64'
Р. Павлюченко (П)
85'
Г. Бэйл
56'
Н. Шадли
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Твенте
Замена
Р. Кин
️️️️
Р. Павлюченко
ГОЛ! 4:1!
Г. Бэйл
Пас отдал
Б. Ассу-Экотто
Замена
️️️️
А. Леннон
Желтая карточка
Р. Росалес
Замена
Л. де Йонг
️️️️
Д. Ландзаат
Замена
Д. Дженас
️️️️
П. Крауч
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Р. Павлюченко
Вторая желтая
Р. ван дер Ваарт
ГОЛ! 2:1!
Н. Шадли
Желтая карточка
Н. Кейпер
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Р. Павлюченко
ГОЛ! 1:0!
Р. ван дер Ваарт
Пас отдал
П. Крауч
Желтая карточка
Р. ван дер Ваарт
Пенальти не реализован!
Р. ван дер Ваарт
Желтая карточка
Н. Михайлов
Замена
Н. Шадли
️️️️
Э. Байрами
Травма
Э. Байрами
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Эурелью Гомес
ВР
32
Бенуа Ассу-Экотто
ЛЗ
4
Себастьен Бассонг
ЦЗ
26
Ледли Кинг
(К)
ЦЗ
21
Алан Хаттон
ПЗ
18
Гарет Бэйл
ЛП
23
Том Хаддлстоун
ОП
10
Лука Модрич
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
ПП
10
Роман Павлюченко
ЦФ
15
Питер Крауч
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Твенте
13
Николай Михайлов
ВР
25
Ники Кейпер
ЛЗ
6
Франку Дуглас
ЦЗ
4
Петер Висгерхоф
(К)
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ПЗ
11
Эмир Байрами
ЛП
6
Вут Брама
ОП
16
Тео Янссен
ЦП
7
Денни Ландзаат
АП
22
Брайан Руис
ПП
21
Марк Янко
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Тоттенхэм
23
Карло Кудичини
ВР
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
16
Джермэйн Дженас
ЦП
19
Нико Кранчар
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
7
Робби Кин
ЦФ
Твенте
1
Сандер Бошкер
ВР
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
17
Дарио Вуичевич
ЦП
89
Насер Шадли
ЦП
26
Люк де Йонг
ЦФ
25
Бернард Паркер
ЦФ
4-1-3-2
1
Гомес
32
Ассу-Экотто
4
Бассонг
26
Кинг
21
Хаттон
23
Хаддлстоун
18
Бэйл
10
Модрич
8
ван дер Ваарт
15
Крауч
10
Павлюченко
4-1-3-1-1
13
Михайлов
16
Росалес
6
Дуглас
4
Висгерхоф
25
Кейпер
6
Брама
22
Руис
16
Янссен
11
Байрами
7
Ландзаат
21
Янко
15
Крауч
16
Дженас
16
Дженас
15
Крауч
12
Леннон
12
Леннон
10
Павлюченко
7
Кин
7
Кин
10
Павлюченко
11
Байрами
89
Шадли
89
Шадли
11
Байрами
7
Ландзаат
26
де Йонг
26
де Йонг
7
Ландзаат
Остались в запасе
Тоттенхэм
Твенте
23
Карло Кудичини
ВР
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
Главный тренер
Гарри Реднапп
17
Дарио Вуичевич
ЦП
1
Сандер Бошкер
ВР
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
25
Бернард Паркер
ЦФ
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Остались в запасе
23
Карло Кудичини
ВР
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
19
Нико Кранчар
ЦП
8
Уилсон Паласиос
ЦП
Остались в запасе
17
Дарио Вуичевич
ЦП
1
Сандер Бошкер
ВР
20
Расмус Бенгтссон
ЦЗ
25
Бернард Паркер
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Главный тренер
Мишель Прюдомм
Статистика матча Тоттенхэм - Твенте
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
- : -
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 1
10.10.2026
Тоттенхэм
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
- : -
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Лига конференций, 2 тур
Линкольн
1 : 4
22.10.2026
Твенте
Информация о матче
Главный судья:
Терье Хауге
(Ульсвик)
Стадион:
Уайт Харт Лэйн
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 22:30 (прямая)
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