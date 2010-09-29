Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Рубин - Барселона
Рубин - Барселона: обзор матча 29 сентября 2010
Рубин
29.09.2010, среда, 20:30
Лига Чемпионов, группа D, 2 тур
1 : 1
Завершен
Барселона
30'
К. Нобоа (П)
61'
Д. Вилья (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Барселона
Замена
Б. Натхо
️️️️
К. Нобоа
Замена
Б. Кркич
️️️️
Д. Вилья
Замена
О. Мартинс
️️️️
Г. Карадениз
Замена
М. Сибайя
️️️️
С. Корниленко
Замена
Л. Месси
️️️️
Х. Маскерано
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Вилья
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Нобоа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
17
Виталий Калешин
(К)
ЛП
7
Александр Рязанцев
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
15
Рафал Муравски
ЦП
61
Гекдениз Карадениз
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
5
Карлес Пуйоль
(К)
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
7
Давид Вилья
ЛВ
14
Хавьер Маскерано
ОП
5
Серхио Бускетс
ЦП
6
Хави
ЦП
9
Педро
ПВ
8
Андрес Иньеста
ЦФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
23
Олег Кузьмин
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
40
МакБет Сибайя
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
22
Карлос Эдуардо
ЦП
9
Обафеми Мартинс
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
22
Габриэль Милито
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Боян Кркич
ЦФ
4-4-2
1
Рыжиков
14
Ансальди
44
Навас
16
Боккетти
3
Салуквадзе
17
Калешин
16
Нобоа
15
Муравски
7
Рязанцев
12
Корниленко
61
Карадениз
4-1-2-2-1
26
Вальдес
10
Алвес
5
Пуйоль
3
Пике
17
Максвелл
14
Маскерано
5
Бускетс
6
Хави
9
Педро
7
Вилья
8
Иньеста
12
Корниленко
40
Сибайя
40
Сибайя
12
Корниленко
16
Нобоа
10
Натхо
10
Натхо
16
Нобоа
61
Карадениз
9
Мартинс
9
Мартинс
61
Карадениз
14
Маскерано
10
Месси
10
Месси
14
Маскерано
7
Вилья
9
Кркич
9
Кркич
7
Вилья
Остались в запасе
Рубин
Барселона
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
23
Олег Кузьмин
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
22
Карлос Эдуардо
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
22
Габриэль Милито
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
23
Олег Кузьмин
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
22
Карлос Эдуардо
ЦП
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
22
Габриэль Милито
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Рубин - Барселона
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Чунейт Чакир
(Стамбул)
Помощники судьи:
Бахаттын Дуран
Тарик Энгюн (оба - Турция)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 19:45 (прямая); "НТВ" 20:15 (прямая)
Новости команд
Все
Рубин
Барселона
Генич назвал российского тренера, благодаря которому раскрылся Хвича
Вчера, 23:00
1
Рафинья сделал операцию, чтобы сыграть за сборную Бразилии
Вчера, 18:56
1
Ямаль купил бывший особняк Пике и Шакиры за 11 миллионов евро
Вчера, 00:43
9
Батракова сравнили с Ямалем: «По потенциалу не уступает»
Вчера, 00:15
15
Джеррард назвал футболиста, потенциал которого выше, чем у Роналду и Месси
10 ноября
3
Генич назвал российского тренера, благодаря которому раскрылся Хвича
Вчера, 23:00
1
Кузьмин стал автором уникального достижения для тренеров «Рубина»
7 ноября
2
Тренер «Рубина» ответил на вопрос о подписании экс-полузащитника сборной Франции
7 ноября
«Рубин» забил «Локомотиву» после пропущенного судьей удаления
7 ноября
3
Галактионов прокомментировал поражение «Локо», опустившее клуб в зону вылета
6 ноября
4
Рафинья сделал операцию, чтобы сыграть за сборную Бразилии
Вчера, 18:56
1
Ямаль купил бывший особняк Пике и Шакиры за 11 миллионов евро
Вчера, 00:43
9
Батракова сравнили с Ямалем: «По потенциалу не уступает»
Вчера, 00:15
15
Джеррард назвал футболиста, потенциал которого выше, чем у Роналду и Месси
10 ноября
3
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+