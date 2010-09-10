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август 2010
сентябрь 2010
Южноамериканский Кубок 2010, Финал, ответный матч
Архентинос Хуниорс
1 : 1
Индепендьенте
Матч завершен
Южноамериканский Кубок 2010, Финал, первый матч
1 : 0
Серро Портеньо
Матч завершен
Германия. Бундеслига (2010/2011), 3 тур
Хоффенхайм
2 : 0
Шальке-04
Матч завершен
Россия. Второй Дивизион. Зона Центр 2010, 22 тур
0 : 1
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство 2010, 20 тур
Спартак М (мол)
1 : 1
Раменское
Матч завершен
Сибирь (мол)
4 : 2
Матч завершен
Зенит (мол)
5 : 0
Томь (мол)
Матч завершен
Рубин (мол)
2 : 0
Амкар (мол)
Матч завершен
США. МЛС 2010
Сиэтл
0 : 0
Реал Солт-Лейк
Матч завершен
Украина. Премьер-Лига (2010/2011), 9 тур
Волынь
1 : 0
Матч завершен
1 : 0
Шахтер
Матч завершен
Турция. Супер-Лига (2010/2011), 4 тур
Бурсаспор
2 : 1
Эскишехирспор
Матч завершен
Бельгия. Жюпиле Про-Лига (2010/2011), 6 тур
Сент-Труйден
0 : 2
Андерлехт
Матч завершен
Португалия. Высшая лига (2010/2011), 4 тур
Витория Гимараеш
2 : 1
Бенфика
Матч завершен
Чехия. Гамбринус лига (2010/2011), 8 тур
Слован
4 : 1
Баник
Матч завершен