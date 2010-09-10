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Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Шальке-04
Хоффенхайм - Шальке-04: обзор матча 10 сентября 2010
Хоффенхайм
10.09.2010, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
2 : 0
Завершен
Шальке-04
37'
И. Ворса
90+1'
С. Салихович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Шальке-04
ГОЛ! 2:0!
С. Салихович
+1
Замена
С. Руди
️️️️
Т. Вайс
Замена
Х. Мануэль Хурадо
️️️️
И. Ракитич
Замена
Г. Сигурдссон
️️️️
Д. Ба
Замена
Б. Вукчевич
️️️️
П. Млапа
Желтая карточка
Д. Джонс
Замена
А. Баумйоханн
️️️️
К. Метцельдер
Замена
Ж. Матип
️️️️
Эду
ГОЛ! 1:0!
И. Ворса
Пас отдал
А. Бек
Желтая карточка
П. Млапа
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
22
Том Штарке
ВР
5
Марвин Комппер
ЛЗ
4
Йосип Шимунич
ЦЗ
25
Исаак Ворса
ЦЗ
32
Андреас Бек
(К)
ПЗ
23
Сеяд Салихович
ЛП
14
Луис Густаво
ОП
19
Демба Ба
АП
0
Тобиас Вайс
ПП
26
Пениель Млапа
ЦФ
11
Ведад Ибишевич
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
Шальке-04
1
Мануэль Нойер
(К)
ВР
2
Ханс Сарпей
ЛЗ
5
Николя Плестан
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
21
Кристоф Метцельдер
ПЗ
13
Джермейн Джонс
ОП
11
Иван Ракитич
ЦП
7
Рауль
АП
18
Кристоф Мориц
ПП
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
16
Эду
ЦФ
Главный тренер
Феликс Магат
Хоффенхайм
34
Даниель Хаас
ВР
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
13
Себастьян Руди
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
28
Принс Тагое
ЦФ
7
Борис Вукчевич
ЦФ
Шальке-04
33
Матиас Шобер
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
10
Чиприан Деяк
ЦП
14
Хосе Мануэль Хурадо
ЦП
5
Александр Баумйоханн
ЦП
24
Пеер Клюге
ЦП
4-1-2-1-2
22
Штарке
5
Комппер
4
Шимунич
25
Ворса
32
Бек
14
Густаво
23
Салихович
0
Вайс
19
Ба
11
Ибишевич
26
Млапа
4-1-2-1-2
1
Нойер
21
Метцельдер
5
Плестан
5
Хеведес
2
Сарпей
13
Джонс
18
Мориц
11
Ракитич
7
Рауль
16
Эду
21
Хунтелаар
0
Вайс
13
Руди
13
Руди
0
Вайс
19
Ба
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
19
Ба
26
Млапа
7
Вукчевич
7
Вукчевич
26
Млапа
16
Эду
32
Матип
32
Матип
16
Эду
11
Ракитич
14
Хурадо
14
Хурадо
11
Ракитич
21
Метцельдер
5
Баумйоханн
5
Баумйоханн
21
Метцельдер
Остались в запасе
Хоффенхайм
Шальке-04
34
Даниель Хаас
ВР
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
28
Принс Тагое
ЦФ
Главный тренер
Ральф Рангник
33
Матиас Шобер
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
10
Чиприан Деяк
ЦП
24
Пеер Клюге
ЦП
Главный тренер
Феликс Магат
Остались в запасе
34
Даниель Хаас
ВР
26
Андреас Ибертсбергер
ЛЗ
4
Кристиан Айхнер
ЛЗ
28
Принс Тагое
ЦФ
Остались в запасе
33
Матиас Шобер
ВР
26
Лукас Шмитц
ЛЗ
10
Чиприан Деяк
ЦП
24
Пеер Клюге
ЦП
Главный тренер
Ральф Рангник
Главный тренер
Феликс Магат
Статистика матча Хоффенхайм - Шальке-04
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 6 тур
Шальке-04
0 : 1
17.10.2026
Майнц
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Стадион:
Карл-Бенц Штадион
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:25 (прямая)
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