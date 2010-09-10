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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Рубин (мол) - Амкар (мол)
Рубин (мол) - Амкар (мол): обзор матча 10 сентября 2010
Рубин (мол)
10.09.2010, пятница, 17:00
Россия. Молодежное первенство, 20 тур
2 : 0
Завершен
Амкар (мол)
43'
А. Куклев
56'
А. Джалилов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин (мол) - Амкар (мол)
Замена
Б. Идову
️️️️
К. Морыганов
Замена
С. Иоломанов
️️️️
И. Бикчантаев
Замена
П. Умарбаев
️️️️
Е. Баляйкин
Замена
А. Скворцов
️️️️
А. Рябокобыленко
Замена
А. Субботин
️️️️
Е. Тюкалов
Замена
А. Гадзаов
️️️️
Е. Смородин
ГОЛ! 2:0!
А. Джалилов
Замена
И. Джалилов
️️️️
М. Ситдиков
Замена
А. Антонюк
️️️️
Д. Квирквелия
Замена
А. Андриевский
️️️️
Е. Рудаков
ГОЛ! 1:0!
А. Куклев
Замена
В. Устинов
️️️️
В. Чернов
Замена
А. Аскаров
️️️️
Р. Махмутов
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин (мол)
25
Илья Чебану
ВР
16
Дато Квирквелия
ЛЗ
2
Артем Кулеша
ЦЗ
3
Лаша Салуквадзе
ПЗ
25
Марат Ситдиков
ЦП
28
Владимир Чернов
ЦП
55
Артем Куклев
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
10
Алишер Джалилов
АП
23
Руслан Махмутов
АП
11
Ильдар Бикчантаев
ЦФ
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Амкар (мол)
35
Дмитрий Ершов
ВР
2
Кирилл Морыганов
ЦЗ
4
Артем Морыганов
ЦЗ
88
Евгений Рудаков
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
93
Евгений Смородин
ЦП
0
Лука Жинко
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
39
Илья Михалев
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Рубин (мол)
1
Юрий Нестеренко
ВР
4
Алмаз Аскаров
ЦЗ
53
Сердар Иоломанов
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
3
Искандар Джалилов
ПЗ
16
Александр Антонюк
ЦП
39
Парвизджон Умарбаев
ПВ
Амкар (мол)
44
Сергей Синельников
ВР
30
Брайан Идову
ЛЗ
22
Антон Романенко
ЦП
35
Артур Гадзаов
ЦП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
29
Андрей Андриевский
ЦФ
9
Александр Субботин
ЦФ
3-4-2-1
25
Чебану
16
Квирквелия
2
Кулеша
3
Салуквадзе
25
Ситдиков
55
Куклев
32
Баляйкин
28
Чернов
23
Махмутов
10
Джалилов
11
Бикчантаев
4-2-2-1-1
35
Ершов
4
Морыганов
88
Рудаков
25
Смирнов
2
Морыганов
20
Померко
5
Рябокобыленко
93
Смородин
0
Жинко
7
Тюкалов
39
Михалев
32
Баляйкин
39
Умарбаев
39
Умарбаев
32
Баляйкин
23
Махмутов
4
Аскаров
4
Аскаров
23
Махмутов
11
Бикчантаев
53
Иоломанов
53
Иоломанов
11
Бикчантаев
28
Чернов
19
Устинов
19
Устинов
28
Чернов
25
Ситдиков
3
Джалилов
3
Джалилов
25
Ситдиков
16
Квирквелия
16
Антонюк
16
Антонюк
16
Квирквелия
5
Рябокобыленко
92
Скворцов
92
Скворцов
5
Рябокобыленко
93
Смородин
35
Гадзаов
35
Гадзаов
93
Смородин
88
Рудаков
29
Андриевский
29
Андриевский
88
Рудаков
2
Морыганов
30
Идову
30
Идову
2
Морыганов
7
Тюкалов
9
Субботин
9
Субботин
7
Тюкалов
Остались в запасе
Рубин (мол)
Амкар (мол)
1
Юрий Нестеренко
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
22
Антон Романенко
ЦП
44
Сергей Синельников
ВР
Главный тренер
Рустем Хузин
Остались в запасе
1
Юрий Нестеренко
ВР
Остались в запасе
22
Антон Романенко
ЦП
44
Сергей Синельников
ВР
Главный тренер
Юрий Уткульбаев
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Рубин (мол) - Амкар (мол)
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо (мол)
- : -
20.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Рубин (мол)
2 : 3
30.10.2026
Алмаз-Антей
Россия. МФЛ, 27 тур
Локомотив (мол)
1 : 3
23.10.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Рубин (мол)
4 : 2
16.10.2026
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 25 тур
Динамо Мх (мол)
1 : 0
09.10.2026
Рубин (мол)
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 30 тур
Амкар (мол)
1 : 0
12.05.2018
Ахмат (мол)
Россия. Молодежное первенство, 29 тур
Урал (мол)
0 : 1
05.05.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 28 тур
Амкар (мол)
0 : 3
28.04.2018
Спартак М (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Тосно (мол)
4 : 1
21.04.2018
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Амкар (мол)
1 : 0
13.04.2018
Рубин (мол)
Информация о матче
Стадион:
Искусственное поле базы ФК "Рубин"
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2019.11.20 14:53
1
«Рубин» купил защитника сборной Черногории
2023.07.04 10:59
«Рубин» и «Динамо» сыграют 5 июля
2022.06.28 18:16
1
Защитник Зотов покинул «Рубин»
2022.06.13 14:25
Матч молодежной лиги «Рубин» – «Уфа» перенесли из-за морозов
2021.02.22 11:40
Защитник Фомин, потерявший два литра крови после матча с «молодежкой» «Спартака», вернулся в расположение «Рубина»
2019.11.20 14:53
1
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