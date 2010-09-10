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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Спартак М (мол) - Раменское
Спартак М (мол) - Раменское: обзор матча 10 сентября 2010
Спартак М (мол)
10.09.2010, пятница, 15:00
Россия. Молодежное первенство, 20 тур
1 : 1
Завершен
Раменское
10'
А. Козлов
22'
А. Семячкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак М (мол) - Раменское
Замена
А. Трубицин
️️️️
Д. Зинович
Замена
В. Торшенцев
️️️️
А. Колодко
Замена
Д. Хлебосолов
️️️️
А. Козлов
Замена
Е. Дегтярев
️️️️
Н. Лапин
Замена
А. Брагин
️️️️
А. Анисимов
Желтая карточка
И. Киреев
Желтая карточка
Ф. Озобич
Замена
И. Чежия
️️️️
Р. Сабитов
Замена
А. Прудников
️️️️
В. Обухов
Замена
К. Советкин
️️️️
А. Малеев
Замена
Н. Заболотный
️️️️
А. Беленов
Замена
А. Макаров
️️️️
В. Чилюшкин
Замена
Ш. Курбанов
️️️️
К. Кулешов
Желтая карточка
А. Колодко
Желтая карточка
К. Кулешов
ГОЛ! 1:1!
А. Семячкин
ГОЛ! 1:0!
А. Козлов
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак М (мол)
31
Александр Беленов
ВР
15
Константин Рябов
ЦЗ
21
Антон Ходырев
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ЛП
34
Ренат Сабитов
ЦП
21
Александр Зотов
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
8
Артемий Малеев
АП
19
Филип Озобич
АП
7
Александр Козлов
ПП
13
Владимир Обухов
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Раменское
24
Виталий Чилюшкин
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
18
Александр Власкин
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
9
Никита Лапин
ПАЗ
38
Дмитрий Зинович
ЛП
28
Александр Семячкин
ЦП
53
Александр Колодко
ЦП
21
Артем Анисимов
ЦП
9
Кирилл Кулешов
ЦФ
Спартак М (мол)
12
Николай Заболотный
ВР
3
Ираклий Чежия
ЦЗ
44
Николай Фадеев
ПЗ
60
Владимир Зубарев
ОП
10
Константин Советкин
ЦП
46
Дмитрий Хлебосолов
ЦФ
89
Александр Прудников
ЦФ
Раменское
78
Александр Макаров
ВР
33
Шамиль Курбанов
ЦЗ
80
Артем Брагин
ЦП
99
Владимир Торшенцев
ЦП
11
Евгений Дегтярев
ЦП
73
Антон Трубицин
ЦФ
2-5-2-1
31
Беленов
15
Рябов
21
Ходырев
88
Киреев
34
Сабитов
21
Зотов
15
Маляка
7
Козлов
19
Озобич
8
Малеев
13
Обухов
4-1-4-1
24
Чилюшкин
27
Молодцов
18
Власкин
3
Плопа
55
Нахушев
9
Лапин
28
Семячкин
53
Колодко
21
Анисимов
38
Зинович
9
Кулешов
34
Сабитов
3
Чежия
3
Чежия
34
Сабитов
8
Малеев
10
Советкин
10
Советкин
8
Малеев
7
Козлов
46
Хлебосолов
46
Хлебосолов
7
Козлов
31
Беленов
12
Заболотный
12
Заболотный
31
Беленов
13
Обухов
89
Прудников
89
Прудников
13
Обухов
9
Кулешов
33
Курбанов
33
Курбанов
9
Кулешов
21
Анисимов
80
Брагин
80
Брагин
21
Анисимов
38
Зинович
73
Трубицин
73
Трубицин
38
Зинович
53
Колодко
99
Торшенцев
99
Торшенцев
53
Колодко
9
Лапин
11
Дегтярев
11
Дегтярев
9
Лапин
24
Чилюшкин
78
Макаров
78
Макаров
24
Чилюшкин
Остались в запасе
Спартак М (мол)
Раменское
44
Николай Фадеев
ПЗ
60
Владимир Зубарев
ОП
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Остались в запасе
44
Николай Фадеев
ПЗ
60
Владимир Зубарев
ОП
Остались в запасе
Главный тренер
Дмитрий Гунько
Статистика матча Спартак М (мол) - Раменское
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Спартак М (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Спартак М (мол)
- : -
20.11.2026
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16.10.2026
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Россия. МФЛ, 25 тур
Спартак М (мол)
0 : 1
09.10.2026
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Анжи (мол)
4 : 0
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Раменское
4 : 1
11.11.2010
Амкар (мол)
Россия. Молодежное первенство, 27 тур
Спартак Нч (мол)
2 : 1
04.11.2010
Раменское
Россия. Молодежное первенство, 26 тур
Раменское
3 : 1
30.10.2010
ЦСКА (мол)
Россия. Молодежное первенство, 25 тур
Раменское
0 : 0
22.10.2010
Ахмат (мол)
Информация о матче
Стадион:
Спартак им. Игоря Нетто
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